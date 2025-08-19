Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Путин потребовал максимально заботиться о семьях погибших бойцов СВО
Путин поручил уделять особое внимание поддержке семей погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном призвал уделять особое внимание поддержке семей погибших участников спецоперации, подчеркнув важность личного участия глав регионов в этом вопросе.
Максимальную поддержку семьям погибших бойцов СВО поручил оказывать президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали за Отечество. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должны этому уделять», – заявил Путин на встрече с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.
Во время встречи также обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. Особый акцент был сделан на необходимости мер поддержки для участников спецоперации и их родственников.
В рамках встречи также рассматривалась реализация республиканской программы «Пера. Путь героя», направленной на поддержку семей бойцов СВО и их адаптацию после возвращения с фронта.