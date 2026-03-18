В Москве выставили на продажу особняк украинского миллиардера

Особняк украинского миллиардера Григоришина выставили на продажу в Москве

Tекст: Вера Басилая

Объявление о продаже особняка украинского миллиардера Константина Григоришина появилось в Москве, сообщает «Вести». Площадь дома составляет 1,7 тысячи квадратных метров, а располагается он в Молочном переулке – в исторической охранной зоне Земляного города XVI-XVII веков.

Особняк оборудован винной комнатой и комплексом для отдыха: бассейном, джакузи, сауной, хаммамом и купелью. К дому прилагается участок земли площадью 1,1 тыс. кв. метров.

По информации источника, Григоришин решил продать недвижимость в связи с банкротством. Ранее этот особняк уже пытались реализовать как арестованное имущество по делу о налоговых нарушениях миллиардера, тогда цена составляла 1,6-1,7 млрд рублей.

В настоящее время Григоришин продолжает контролировать через офшорные компании несколько крупных энергокомпаний, несмотря на то что находится под персональными санкциями Украины за связи с Россией.

Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин оставил в России долг на сумму более 3,6 млрд рублей. Из этой суммы 3,3 млрд рублей составляют убытки, причиненные преступлениями физическим или юридическим лицам.

