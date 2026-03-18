В Москве выставили на продажу особняк украинского миллиардера

В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.12 комментариев
Особняк украинского миллиардера Григоришина выставили на продажу в Москве
На продажу выставлен особняк украинского миллиардера Константина Григоришина площадью 1,7 тыс. кв. м в Молочном переулке Москвы, оцененный в 3,7 млрд рублей.
Объявление о продаже особняка украинского миллиардера Константина Григоришина появилось в Москве, сообщает «Вести». Площадь дома составляет 1,7 тысячи квадратных метров, а располагается он в Молочном переулке – в исторической охранной зоне Земляного города XVI-XVII веков.
Особняк оборудован винной комнатой и комплексом для отдыха: бассейном, джакузи, сауной, хаммамом и купелью. К дому прилагается участок земли площадью 1,1 тыс. кв. метров.
По информации источника, Григоришин решил продать недвижимость в связи с банкротством. Ранее этот особняк уже пытались реализовать как арестованное имущество по делу о налоговых нарушениях миллиардера, тогда цена составляла 1,6-1,7 млрд рублей.
В настоящее время Григоришин продолжает контролировать через офшорные компании несколько крупных энергокомпаний, несмотря на то что находится под персональными санкциями Украины за связи с Россией.
Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин оставил в России долг на сумму более 3,6 млрд рублей. Из этой суммы 3,3 млрд рублей составляют убытки, причиненные преступлениями физическим или юридическим лицам.
Суд Адыгеи взыскал в федеральную собственность многомиллиардные активы олигарха Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов в России).
Парламент Крыма ранее национализировал собственность ряда украинских бизнесменов на полуострове.