Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Ирландский журналист предупредил Европу о новом потоке мигрантов с Украины
Ирландский журналист Чей Боуз предупредил Европу о новом потоке мигрантов с Украины
Ирландский журналист Чей Боуз через свой аккаунт в запрещенной в России соцсети предостерег Европейский союз о новой волне беженцев с Украины.
Журналист Чей Боуз опубликовал пост, где предположил, что в ближайшее время Европу ждет поток мигрантов, который захлестнет Запад из-за решения президента Украины Владимира Зеленского увеличить налоги. «Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев», – написал Боуз.
Закон о повышении налогов, переходе на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличении ренты на добычу щебня Верховная рада приняла 10 октября, передает РИА «Новости». Цель – увеличение военного сбора с 1,5 % до 5 %.
«Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для оставшихся в живых украинцев», – предупредил Боуз.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД 11 октября, жители Украины выразили опасение, что собранные налоговые средства пропадут из-за коррупции.