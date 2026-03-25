Украина втянула в конфликт с Россией небо НАТО

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе Украина провела серию массированных атак БПЛА на объекты в Ленинградской области. По данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 56 дронов. В частности, ВСУ пытались атаковать Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Цель противника – вывести из строя энергетическую и портовую инфраструктуру, а также верфи.

Позже Минобороны России заявило об уничтожении в общей сложности 389 БПЛА над 13-14 регионами страны в ночь на 25 марта, что стало рекордным показателем для одного налета с момента начала СВО. В ходе этих атак украинские дроны залетали в воздушное пространство стран Прибалтики.

Во вторник министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что беспилотник, рухнувший в Варенском районе, вероятнее всего, принадлежал ВСУ. По данным местных СМИ, дрон залетел на территорию республики и взорвался после падения. Средства литовской ПВО не заметили его, так как он летел на высоте менее 300 метров.

В Эстонии беспилотник столкнулся с дымовой трубой электростанции в Аувере. В местной полиции заявили, что «обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник». По версии спецслужбы, на БПЛА оказали техническое воздействие в российском воздушном пространстве, что привело к отклонению курса и падению на территории Эстонии.

Еще один дрон пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае – на границе с Белоруссией. Глава латвийского правительства Эвика Силиня подтвердила, что это был украинский беспилотник. Литовский министр обороны Робертас Каунас, впрочем, назвал причиной происходящего не атаки ВСУ, а саму российскую спецоперацию на Украине.

Как отмечают эксперты, эта ситуация выходит за рамки рядовых военных инцидентов. Факт, который сегодня уже не скрывают официальные лица Эстонии, Латвии и Литвы, говорит о том, что страны Прибалтики де-факто предоставили свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

Напомним, еще в февральском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, политолог Алексей Нечаев отмечал: помимо украинского направления, в Европе появляется новый самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».

Речь идет о странах группы Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии – при активной роли Польши. Именно правительства этих государств сегодня демонстрируют последовательную и системную жесткость в отношении Москвы.

На практике это выражается не просто в военной активности, а в системной милитаризации региона, которая включает расширение инфраструктуры НАТО и создание рисков для нормальной работы портов Ленинградской и Калининградской областей. При этом действия NB8 нередко прямо скоординированы с действиями ВСУ – что и показала атака на Ленинградскую область.

«С юридической точки зрения, это является грубейшим нарушением международного права.

Такие действия создают все основания для принятия не только дипломатических, но и более серьезных мер в отношении стран Балтии», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, тревожность ситуации усугубляется другим фактором.

«Учитывая, что НАТО фактически объявило Балтийское море зоной своего контроля, а также фиксируются случаи пиратских действий альянса в отношении российских судов, возникает обоснованное предположение, что часть дронов запускается не с территории Украины, а с европейских контейнеровозов. Целью таких ударов становятся Санкт-Петербург, Кронштадт и Калининград. Конечно, окончательный ответ на вопрос о точке запуска может дать только анализ сохранившейся электроники сбитых аппаратов, но вектор эскалации очевиден», – полагает спикер.

«С точки зрения предоставления своего воздушного пространства или территории для запуска украинских дронов по России, это «казус белли». Россия может, если сочтет нужным, повести себя как Иран с арабскими монархиями: если вы разместили у себя войска агрессора и предоставляете инфраструктуру, то вы – законная цель», – считает военный эксперт Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, пока нельзя утверждать, что Литва, Латвия или Эстония сознательно открыли свое небо. «Мы не знаем, спрашивает ли Украина у них разрешение или просто использует воздушное пространство, игнорируя суверенитет этих стран. Безусловно, ни одно государство Балтии не заинтересовано в том, чтобы беспилотник упал на их дома или объекты инфраструктуры, причинив ущерб или тем более жертвы», – сказал собеседник.

Однако власти этих стран, по его словам, предпочитают делать вид, что ничего плохого не происходит. На это есть две объективные причины.

«Первая – отсутствие у прибалтийских государств достойной и эффективной системы ПВО, способной контролировать такие пролеты. Вторая – отсутствие выгоды в политической реакции. Выступить с протестом против Украины для них сегодня «не комильфо». Это нарушило бы общий нарратив блока НАТО, который, поддерживая Киев всеми фибрами души, фактически использует Украину как поле боя для борьбы с Россией», – пояснил спикер.

Прибалтийские политики, добавил эксперт, прекрасно понимают, что Россия не станет наносить удары по их территории из-за пролетающих дронов, пока они сами не перейдут к прямым агрессивным действиям. Они также уверены в действенности пятой статьи НАТО. Поэтому, полагает Литовкин, они не станут проявлять какую-либо иную реакцию.

Иной точки зрения придерживается Ераносян. По его мнению, «снятие с себя ответственности – мол, мы не в курсе, как ударные беспилотники Украины оказались на территории Эстонии и кто их запустил – не пройдет». «Если страна не в состоянии контролировать свою территорию, это ставит под сомнение ее суверенитет.

Фактически здесь размещаются силы украинских спецопераций и военной разведки,

что позволяет им сократить подлетное время дронов и упростить навигацию, обманывая наши системы ПВО. Не исключено, что полетные задания операторам могут готовить и в эстонском киберцентре НАТО», – рассуждает собеседник.

И самое главное, добавляет спикер: Таллин давно провоцирует Россию на адекватный ответ – с тех самых пор, как начал укрывать на своей территории террористов украинских спецслужб. В частности, после убийства Дарьи Дугиной исполнительница теракта скрылась через территорию Эстонии.

Кнутов подчеркивает, что в целом страны НАТО идут по пути наращивания напряженности. «Показательно, что в последнее время Украина разместила совместные предприятия по производству беспилотников примерно в десяти странах, включая Германию, Францию, Британию, Польшу и непосредственно в Прибалтике.

Формально готовые изделия собираются на Украине нередко в жилых кварталах, используя гражданское население как прикрытие,

но комплектующие поступают из этих государств. Это ставит вопрос о необходимости жесткого контроля за судами, перевозящими такие грузы, и применения ответных мер против логистических цепочек», – рассуждает собеседник.

Перед лицом таких угроз, добавляет Кнутов, становится очевидным, что разрозненных мер объектовой противовоздушной обороны, которые сейчас разворачиваются, недостаточно. По его словам, «России необходимо вернуться к советской практике создания мощных рубежей ПВО».

«Нужно строить эшелонированную линию обороны от Баренцева до Черного моря. Это потребует времени, возможно нескольких лет, и значительных затрат. Но такой подход способен закрыть проблему массированных налетов. При этом важна не только глубина рубежей, но и сохранение объектовых средств прикрытия для защиты критически важных точек», – считает Кнутов.

Собеседник отметил также двойной стандарт в действиях Запада. «Если бы Россия нанесла удары по военным объектам Украины, используя воздушное пространство Прибалтики или Польши,

это мгновенно вызвало бы применение четвертой статьи устава НАТО

(консультации) и угрозу прямого конфликта. Сегодня же альянс закрывает глаза на использование своей территории и инфраструктуры для атак на наши города», – добавил эксперт.

Литовкин согласен: если бы российские ракеты и дроны пролетели транзитом из Калининграда через Польшу или Прибалтику во Львов, там «подняли бы невероятный шум, задействовали все дипломатические каналы, созвали экстренные заседания Совета НАТО и обвинили бы нас в нарушении воздушного пространства и акте агрессии».

«Но когда украинские беспилотники следуют тем же маршрутом, они демонстрируют показательную слепоту. Не потому, что не могут сбить или не видят эти цели. А потому, что не хотят реагировать. Им это просто не с руки. Это не техническая проблема, а вопрос политической воли и двойных стандартов», – подчеркивает собеседник.