    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д'Артаньяна
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 21:35 • Политика

    Украина втянула в конфликт с Россией небо НАТО

    Украина втянула в конфликт с Россией небо НАТО
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина нанесла массированные удары беспилотниками по объектам в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии де-факто предоставили свое воздушное пространство для ударов по России и какими могут быть ответные шаги Москвы?

    На этой неделе Украина провела серию массированных атак БПЛА на объекты в Ленинградской области. По данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 56 дронов. В частности, ВСУ пытались атаковать Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Цель противника – вывести из строя энергетическую и портовую инфраструктуру, а также верфи.

    Позже Минобороны России заявило об уничтожении в общей сложности 389 БПЛА над 13-14 регионами страны в ночь на 25 марта, что стало рекордным показателем для одного налета с момента начала СВО. В ходе этих атак украинские дроны залетали в воздушное пространство стран Прибалтики.

    Во вторник министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что беспилотник, рухнувший в Варенском районе, вероятнее всего, принадлежал ВСУ. По данным местных СМИ, дрон залетел на территорию республики и взорвался после падения. Средства литовской ПВО не заметили его, так как он летел на высоте менее 300 метров.

    В Эстонии беспилотник столкнулся с дымовой трубой электростанции в Аувере. В местной полиции заявили, что «обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник». По версии спецслужбы, на БПЛА оказали техническое воздействие в российском воздушном пространстве, что привело к отклонению курса и падению на территории Эстонии.

    Еще один дрон пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае – на границе с Белоруссией. Глава латвийского правительства Эвика Силиня подтвердила, что это был украинский беспилотник. Литовский министр обороны Робертас Каунас, впрочем, назвал причиной происходящего не атаки ВСУ, а саму российскую спецоперацию на Украине.

    Как отмечают эксперты, эта ситуация выходит за рамки рядовых военных инцидентов. Факт, который сегодня уже не скрывают официальные лица Эстонии, Латвии и Литвы, говорит о том, что страны Прибалтики де-факто предоставили свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

    Напомним, еще в февральском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, политолог Алексей Нечаев отмечал: помимо украинского направления, в Европе появляется новый самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».

    Речь идет о странах группы Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии – при активной роли Польши. Именно правительства этих государств сегодня демонстрируют последовательную и системную жесткость в отношении Москвы.

    На практике это выражается не просто в военной активности, а в системной милитаризации региона, которая включает расширение инфраструктуры НАТО и создание рисков для нормальной работы портов Ленинградской и Калининградской областей. При этом действия NB8 нередко прямо скоординированы с действиями ВСУ – что и показала атака на Ленинградскую область.

    «С юридической точки зрения, это является грубейшим нарушением международного права.

    Такие действия создают все основания для принятия не только дипломатических, но и более серьезных мер в отношении стран Балтии», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, тревожность ситуации усугубляется другим фактором.

    «Учитывая, что НАТО фактически объявило Балтийское море зоной своего контроля, а также фиксируются случаи пиратских действий альянса в отношении российских судов, возникает обоснованное предположение, что часть дронов запускается не с территории Украины, а с европейских контейнеровозов. Целью таких ударов становятся Санкт-Петербург, Кронштадт и Калининград. Конечно, окончательный ответ на вопрос о точке запуска может дать только анализ сохранившейся электроники сбитых аппаратов, но вектор эскалации очевиден», – полагает спикер.

    «С точки зрения предоставления своего воздушного пространства или территории для запуска украинских дронов по России, это «казус белли». Россия может, если сочтет нужным, повести себя как Иран с арабскими монархиями: если вы разместили у себя войска агрессора и предоставляете инфраструктуру, то вы – законная цель», – считает военный эксперт Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, пока нельзя утверждать, что Литва, Латвия или Эстония сознательно открыли свое небо. «Мы не знаем, спрашивает ли Украина у них разрешение или просто использует воздушное пространство, игнорируя суверенитет этих стран. Безусловно, ни одно государство Балтии не заинтересовано в том, чтобы беспилотник упал на их дома или объекты инфраструктуры, причинив ущерб или тем более жертвы», – сказал собеседник.

    Однако власти этих стран, по его словам, предпочитают делать вид, что ничего плохого не происходит. На это есть две объективные причины.

    «Первая – отсутствие у прибалтийских государств достойной и эффективной системы ПВО, способной контролировать такие пролеты. Вторая – отсутствие выгоды в политической реакции. Выступить с протестом против Украины для них сегодня «не комильфо». Это нарушило бы общий нарратив блока НАТО, который, поддерживая Киев всеми фибрами души, фактически использует Украину как поле боя для борьбы с Россией», – пояснил спикер.

    Прибалтийские политики, добавил эксперт, прекрасно понимают, что Россия не станет наносить удары по их территории из-за пролетающих дронов, пока они сами не перейдут к прямым агрессивным действиям. Они также уверены в действенности пятой статьи НАТО. Поэтому, полагает Литовкин, они не станут проявлять какую-либо иную реакцию.

    Иной точки зрения придерживается Ераносян. По его мнению, «снятие с себя ответственности – мол, мы не в курсе, как ударные беспилотники Украины оказались на территории Эстонии и кто их запустил – не пройдет». «Если страна не в состоянии контролировать свою территорию, это ставит под сомнение ее суверенитет.

    Фактически здесь размещаются силы украинских спецопераций и военной разведки,

    что позволяет им сократить подлетное время дронов и упростить навигацию, обманывая наши системы ПВО. Не исключено, что полетные задания операторам могут готовить и в эстонском киберцентре НАТО», – рассуждает собеседник.

    И самое главное, добавляет спикер: Таллин давно провоцирует Россию на адекватный ответ – с тех самых пор, как начал укрывать на своей территории террористов украинских спецслужб. В частности, после убийства Дарьи Дугиной исполнительница теракта скрылась через территорию Эстонии.

    Кнутов подчеркивает, что в целом страны НАТО идут по пути наращивания напряженности. «Показательно, что в последнее время Украина разместила совместные предприятия по производству беспилотников примерно в десяти странах, включая Германию, Францию, Британию, Польшу и непосредственно в Прибалтике.

    Формально готовые изделия собираются на Украине нередко в жилых кварталах, используя гражданское население как прикрытие,

    но комплектующие поступают из этих государств. Это ставит вопрос о необходимости жесткого контроля за судами, перевозящими такие грузы, и применения ответных мер против логистических цепочек», – рассуждает собеседник.

    Перед лицом таких угроз, добавляет Кнутов, становится очевидным, что разрозненных мер объектовой противовоздушной обороны, которые сейчас разворачиваются, недостаточно. По его словам, «России необходимо вернуться к советской практике создания мощных рубежей ПВО».

    «Нужно строить эшелонированную линию обороны от Баренцева до Черного моря. Это потребует времени, возможно нескольких лет, и значительных затрат. Но такой подход способен закрыть проблему массированных налетов. При этом важна не только глубина рубежей, но и сохранение объектовых средств прикрытия для защиты критически важных точек», – считает Кнутов.

    Собеседник отметил также двойной стандарт в действиях Запада. «Если бы Россия нанесла удары по военным объектам Украины, используя воздушное пространство Прибалтики или Польши,

    это мгновенно вызвало бы применение четвертой статьи устава НАТО

    (консультации) и угрозу прямого конфликта. Сегодня же альянс закрывает глаза на использование своей территории и инфраструктуры для атак на наши города», – добавил эксперт.

    Литовкин согласен: если бы российские ракеты и дроны пролетели транзитом из Калининграда через Польшу или Прибалтику во Львов, там «подняли бы невероятный шум, задействовали все дипломатические каналы, созвали экстренные заседания Совета НАТО и обвинили бы нас в нарушении воздушного пространства и акте агрессии».

    «Но когда украинские беспилотники следуют тем же маршрутом, они демонстрируют показательную слепоту. Не потому, что не могут сбить или не видят эти цели. А потому, что не хотят реагировать. Им это просто не с руки. Это не техническая проблема, а вопрос политической воли и двойных стандартов», – подчеркивает собеседник.

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

