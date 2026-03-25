    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла
    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Иран призвал создать союз стран для безопасности в регионе без США
    Китай выразил протест Японии после взлома посольства в Токио
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    25 марта 2026, 09:28 • Новости дня

    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 25 марта, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА, стала самой массовой за год.

    Ночная атака украинских беспилотников 25 марта стала самой масштабной за последний год, передает ТАСС.

     По данным Министерства обороны, над различными регионами страны было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА.

    Военные подчеркивают, что предыдущий рекорд по количеству сбитых беспилотников был зафиксирован 10 марта 2025 года, когда системы ПВО отразили атаку из 337 аппаратов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести летевших к столице дронов.

    24 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кондратовкой, Малой Корчаковкой и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 235 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    При этом противник потерял до 180 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь бронемашиншесть артиллерийских орудий, в том числе американская 155-мм гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ AN/TPQ-48, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как корректировщик «Дядя Ваня» ценой ноги вывел группу из-под огня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский военный с позывным Отец сообщил, как неизвестный ему корректировщик огня подавил позиции противника и обеспечил безопасный выход штурмовой группы из-под обстрела.

    Собеседник RT сообщил, что корректировщик Дядя Ваня эффективно отработал по вражеским секторам, спасая жизни товарищей.

    «Дядя Ваня сработал по секторам, которые по нам работали, и по позициям хохлов. Поработал, придавил их к земле. Мы в это время успели выйти. У него там оторвало ногу, было много ранений», – рассказал штурмовик.

    Военный отметил, что лично они с героем даже не встречались, так как раненого эвакуировали другие бойцы. Сам пулеметчик получил свой позывной из-за большой семьи, став к 37 годам многодетным отцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненый пулеметчик Родомир Максимов в 2024 году в ходе боев под Новомихайловкой уничтожил 27 украинских военных. Штурмовик Сергей Ниталиев две недели в одиночку удерживал позицию при освобождении Дзержинска.

    24 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Житель Чувашии получил 17 лет за участие в боях против армии России

    Житель Чувашии заочно получил 17 лет колонии строгого режима за участие в боевых действиях против российских военных, будучи признанным виновным в государственной измене.

    Верховный суд Чувашии заочно приговорил 34-летнего жителя республики к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает прокуратура республики. Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    В надзорном ведомстве уточнили, что осужденный является уроженцем Украины. В мае 2022 года он добровольно вступил в состав Вооруженных сил Украины и, используя военную технику и снаряжение, принимал участие в боевых действиях против армии России.

    Государственное обвинение поддержал прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Обвиняемый объявлен в розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.

    Ранее гражданка России Юлия Толопа получила девять лет лишения свободы заочно за участие в запрещенном батальоне «Айдар».

    До этого житель Московской области Артем Чернов был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию диверсий в интересах украинской разведки, а также получил штраф и ограничение свободы.


    24 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    На Украине поражен завод систем наведения для ракет и дронов

    Российские силы атаковали объект в Полтавской области, где изготавливали приборы для беспилотников и размещали личный состав противника.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по промышленному объекту, расположенному в Полтавской области, передает РИА «Новости».

    Предприятие специализировалось на выпуске высокотехнологичных комплектующих для военной техники.

    «Завод производил навигационные приборы и системы связи для украинских БПЛА и ракет», – сообщил подпольщик.

    Он отметил, что пустующие цеха предприятия украинские войска активно использовали в военных целях. В помещениях были организованы склады с вооружением, а также оборудованы пункты временной дислокации для военнослужащих.

    Лебедев добавил, что прилет сопровождался мощной детонацией, после чего на территории возник сильный пожар, который удалось локализовать лишь спустя несколько часов. К месту происшествия долгое время съезжались бригады скорой помощи.

    Напомним, накануне подполье сообщало, что были нанесены удары по заставе с франкоговорящими наемниками в пригороде Одессы.

    За день до этого Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев были ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум.

    25 марта 2026, 06:51 • Новости дня
    Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Целое подразделение вооруженных сил Украины перестало выходить на связь в районе сел Волоховка и Бочково в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Речь идет о второй роте первого батальона 159-й бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».

    Бригада столкнулась с существенными потерями на этом участке фронта. Критическая ситуация сложилась при попытке украинских бойцов форсировать реку Волчью.

    Ранее российские военные доложили об исчезновении роты 129-й бригады теробороны ВСУ при попытке форсировать Северский Донец. Сотни солдат 159-й механизированной бригады считаются пропавшими без вести в районе села Зыбино. Украинские подразделения понесли колоссальные потери при переправе через реку Волчья.

    24 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 259 беспилотников, перечислили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 126 922 беспилотника, 652 ЗРК, 28 453 танка и других бронемашин, 1 691 боевая машина РСЗО, 34 033 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 614 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты. До этого ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    25 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы сразу на нескольких участках вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Гуляйполем Запорожской области, сообщилвоенный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские военные сразу на нескольких направлениях прорвали оборону Вооружённых сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас ведется работа по окружению и разгрому украинских подразделений в районах населённых пунктов Бойково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное.

    Марочко отметил: «Ведется работа по охвату и разгрому подразделений украинских боевиков в районах населённых пунктов Бойково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное. Подразделениям российских войск на ряде участков удалось улучшить тактическое положение и вклиниться в глубину обороны противника. Ожесточённые бои продолжаются».

    Он также сообщил, что с начала недели российская армия успешно отразила ряд контратак украинских войск в районах населённых пунктов Терноватое, Рождественское и Цветковое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщал о выравнивании линии фронта в районе Гуляйполя.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал о ведении уличных боев за этот населенный пункт.

    Российские подразделения освободили село Новоуспеновское на запорожском направлении.

    24 марта 2026, 22:03 • Новости дня
    В Хмельницкой области начались перебои с электроснабжением

    В Хмельницкой области на западе Украины наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, что произошло после серии взрывов во время воздушной тревоги.

    Глава областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о перебоях с электроснабжением в Хмельницкой области, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перебои зафиксированы после того, как в регионе были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

    Ранее в тот же день в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога, после чего прозвучали взрывы.

    Часть Одессы и области осталась без электроснабжения из-за аварии.

    В Киеве и Киевской области также произошли экстренные отключения электроэнергии.

    24 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Житель Курской области погиб при атаке ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара Вооруженных сил Украины по селу Гламаздино в Хомутовском районе Курской области погиб один человек, еще шестеро были ранены, отмечают местные власти.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в Мах.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сейчас на месте работают оперативные службы, уточняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Рыльске Курской области в результате обстрела пострадали мужчина и женщина, которым оперативно оказали медицинскую помощь.

    Ранее 20 марта украинский беспилотник атаковал трассу в Рыльском районе, в результате чего 29-летняя женщина получила осколочные ранения и переломы. А 17 марта житель Курска, который получил тяжелые ранения из-за удара ВСУ по автосервису, скончался после более двух недель в больнице.


    25 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного

    Освобождение поседения Песчаное в Харьковской области позволяет российским военным создавать буферную зону, обеспечивая дополнительную безопасность приграничных территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Дегтярного наши военнослужащие продолжили выполнять задачи специальной военной операции, а именно формировать буферную зону в данном районе. Сейчас с освобождением населенного пункта Песчаное буферная зона начала приобретать свои очертания», – сказал он ТАСС.

    Марочко сообщил, что военные, продвинувшись от Волчанских Хуторов до Песчаного, создают достаточно протяженную буферную зону в районе.

    При этом освобождение Песчаного стало неожиданностью для боевиков ВСУ и открыло новый участок фронта. На нем, по мнению Марочко, ВСУ получат новую  проблему, которая осложнит ситуацию для противника в зоне спецоперации.

    Напомним, российские войска 24 марта освободили Песчаное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, освобождены Павловка и Федоровка Вторая в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.


    25 марта 2026, 06:51 • Новости дня
    Комкор ВСУ лег в госпиталь с целью увольнения из армии

    Командир 14-го армейского корпуса (АК) ВСУ полковник Павел Житняк лег в военный госпиталь в Сумах, чтобы попытаться уволиться из армии по состоянию здоровья, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир 14-го армейского корпуса ВСУ полковник Павел Житняк обратился за медицинской помощью и в настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Сумах, передает РИА «Новости». Как сообщил источник агентства, для старшего офицера освободили несколько палат.

    Собеседник отметил, что Житняк пытается уволиться из армии по состоянию здоровья на фоне ожидаемой проверки генштаба ВСУ.

    Ранее, в понедельник, агентство сообщало о планах привлечь Житняка к ответственности за ложные доклады в генштаб ВСУ относительно ситуации на фронте в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта.

    Командование батальона 82-й бригады ВСУ отказалось от эвакуации раненых из-за желания поспать.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об отступлении украинских войск из населенного пункта Червоное.

    25 марта 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о сопротивлении ВСУ в Шосткинском районе Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» сообщили, как командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыловых районов.

    «Противник попытался провести контратаку силами штурмовой группы 210 ошп, большая часть живой силы которой уничтожена в результате стрелкового боя, один военнослужащий ВСУ взят в плен», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие пояснили, что на Украине оно считается «элитным» подразделением, которое принимало участие в нескольких знаковых сражениях конфликта, но всегда оперативно выводилось на восстановление и ротацию. Службу в нем проходят в основном жители Киева и области.

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Вольной Слободы, Бубликово, Иволжанского, Храповщины, Битицы и села Хотень. Штурмовики «Севера» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 18 участках, в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 400 м.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды сломили сопротивление противника и продвинулись на расстояние до 1400 метров.

    На Харьковском направлении штурмовики-гвардцейцы 69 мсд 6 А группы войск  «Север» зачистили лесные массивы в районе населенного пункта Песчаное (Чугуевский, ранее Волчанский, район Харьковской области).

    А также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Верхней Писаревки, Белого Колодезя и села Великая Бабка. На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 350 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовики с боями продвинулись на трёх участках до 700 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли поражение ударами ТОС по опорпункту 1 обр ТерО в районе Шевяковки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военэксперт Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного. Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области. Комкор ВСУ лег в госпиталь в Сумах с целью увольнения из армии перед тотальной проверкой.

    24 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Часть Одессы и области осталась без электроснабжения

    В Одессе и прилегающей части области зафиксировано отсутствие электроснабжения, затронувшее, в частности, Пересыпский район города.

    Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу украинского энергохолдинга «ДТЭК».

    В официальном сообщении компании в телеграм-канале отмечено: «Без электроснабжения часть Одесского района области, в частности Пересыпский район Одессы».

    Причины отключения электроэнергии не уточняются.

    На Украине с конца 2025 года продолжаются перебои с подачей электроэнергии из-за экстремальных холодов и значительных повреждений инфраструктуры. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, что привело к ежедневному введению многочасовых графиков отключения света в разных регионах.

    В Одессе и области такие отключения происходят регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после взрывов в Одессе часть города осталась без электричества и воды.

    В Киеве и Киевской области экстренные отключения электроэнергии произошли.

    В Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях часть потребителей осталась без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

    25 марта 2026, 06:21 • Новости дня
    Боец рассказал, что ВС России контролируют большую часть Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения заняли существенную часть города Константиновка в ДНР, заявил начальник расчета беспилотных летательных аппаратов из Южной группировки с позывным «Саныч».

    Операторы атакуют объекты за городской чертой, сказал «Саныч» РИА «Новости».

    «Сейчас львиная доля взята нашими войсками, поэтому мы больше «работаем» за Константиновкой», – сообщил военный.

    Военный пояснил, что приоритетными целями стали пути снабжения противника. Также удары наносятся по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации личного состава украинских формирований.

    Собеседник агентства привел примеры успешной боевой работы расчета. По его словам, напарник ночью точно поразил укрытие пехоты, а сам он уничтожил вражеский пункт управления дронами в Кондратьевке.

    «Саныч» отметил, что российские дроны эффективно действуют на дистанции более 40 километров. Попытки противника помешать работе в воздухе не снижают результативность атак по тыловым объектам.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко пояснял, что ВС России отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись на восток и запад от железнодорожного узла.

    FPV-дрон впервые уничтожил вертолет США на базе в Ираке
    Иран нанес высокоточные удары по Тель-Авиву
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    Западный бизнес лишился более 610 млрд долларов в России
    Митволь стал свидетелем по делу о хищении бюджетных средств
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Россия перешла в наступление на мировом атомном рынке

    Подписано еще одно соглашение о строительстве АЭС российской конструкции за рубежом – и это несмотря на то, что вот уже несколько лет Запад пытается вытеснить нашу страну из мировой атомной энергетики. Однако Росатом не просто выстоял – он изменил географию, структуру и политический смысл своего экспорта. Как все это удалось? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

