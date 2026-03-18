Доклад разведки США: Россия сохранит устойчивость к санкциям

Россия, вероятно, останется устойчивой к санкционному давлению Запада, говорится в свежем докладе американских разведорганов, который был представлен Конгрессу, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что Москва способна противостоять западным санкциям и ограничениям на экспорт благодаря выстроенным экономическим механизмам.

В докладе подчеркивается: «Россия, вероятно, сохранит устойчивость перед лицом западных санкций и мер экспортного контроля». Авторы документа отмечают, что власти России продолжают активно искать обходные пути, чтобы минимизировать ущерб от ограничительных мер.

По мнению американских аналитиков, устойчивость российской экономики к санкциям может сохраняться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Они считают, что это связано с адаптацией ключевых секторов и изменением внешнеэкономических связей.

Ранее в среду американские разведслужбы также сделали вывод, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

Кроме того, в новом докладе американской разведки отмечено, что определенные обстоятельства могут позволить развивать избирательное партнерство между Россией и США. А позже в среду Минфин США исключил из санкционного списка против России трех человек и три компании.