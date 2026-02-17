В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Путин принял в Кремле главу Ингушетии Калиматова
Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, в ходе которой обсуждались вопросы развития Ингушетии.
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым в Кремле, сообщается на сайте Кремля.
Предыдущая встреча Путина и Калиматова состоялась в мае 2024 года. Тогда глава Ингушетии докладывал президенту о программах по строительству и ремонту детских садов и школ, развитии промышленности, а также о мерах для повышения инвестиционной привлекательности республики.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с докладом у президента России Владимира Путина в понедельник.