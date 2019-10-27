Прибалтику трясет от маек с Путиным и «русских солдатиков»

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27 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

Ключевая ставка в России впервые стала ниже уровня 2014 годаФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Банк России удивил агрессивным снижением ставки сразу на 0,5 процентных пункта – за шесть с лишним лет она впервые опустилась ниже 7%, и это еще не предел. Чем продиктован подобный шаг и как он отразится на российской экономике? Как отмечают эксперты, в дальнейшем Центробанк может действовать по трем возможным направлениям. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Земля Киева довела Кличко до измены

Зеленский давно пытается избавиться от КличкоФото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Против мэра Киева Виталия Кличко и двух его замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Прибалтику трясет от маек с Путиным и «русских солдатиков»

              Латвия страшно боится маек с изображением Владимира Путина   27 октября 2019, 17:25
              Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
              Текст: Андрей Шаповалов

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              Латвийские спецслужбы подвели итоги масштабного расследования угрозы национальной безопасности со стороны России. Эта угроза, по их мнению, заключается в продаже в Риге маек с изображением Владимира Путина. Это не единственный пример того, как в Прибалтике вытравливают любые признаки «гибридных угроз Москвы».

              Этот скандал начался еще 5 сентября, когда в Риге открылся торговый центр Alfa. В нем среди прочих, разместился магазин Black Star Wear, где продавали линейку модной одежды от рэпера Тимати. Зоркие покупатели углядели, что там на прилавках выставлены в том числе предметы одежды, помеченные брендом «Армии России» и с портретом Владимира Путина.

              Первой это увидела рижанка Линда Румка, возмутившаяся тем, что надпись на ценнике «товар недели» была не только на латышском, но и на русском языках. Об этом возмутительном обстоятельстве Линда немедленно сообщила в соцсети. «Разочарование недели – новая Alfa! Серьезно?» – написала она под фотографией.

              Опасные шмотки

              Этот пост моментально заметили представители неравнодушной общественности. Тут же некоторые стали предлагать министерству внутренних дел вмешаться и закрыть столь отвратительный магазин. По сети пошел клич: дескать, надо объявить бойкот товаров Тимати – этого, как утверждали «патриоты», «приближенного к Владимиру Путину исполнителя».

              Далее на ситуацию обратил внимание лидер праворадикального Национального блока Райвис Дзинтарс. Он обратился к главе латвийской Службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу с просьбой проверить, не вызывает ли продажа подобных товаров угрозы национальной безопасности и не стоит ли считать российскую военную символику на одежде «призывом решать проблемы с помощью силы».

              В СГБ пообещали провести по этому поводу расследование. Впрочем, не дожидаясь его результатов, в спецслужбе сразу объявили, что видят здесь зловещие замыслы восточного соседа. В СГБ тревожно отметили:

              «То, что в одном из крупнейших торговых центров Латвии открылся магазин прокремлевски ориентированного российского рэпера, созвучно с усилиями России пропагандировать свой геополитический курс и усилить влияние в других странах. Одежда, которая создает впечатление о принадлежности к российским военным силам, может, принимая во внимание агрессивную политику России, вызвать различные недоразумения в обществе». По мнению спецслужбы, рижский торговый центр Alfa «должен более тщательно отслеживать партнеров по сотрудничеству, так как конкретный магазин не способствует сплочению общества».

              Представительница компании Linstow Center Management Илзе Жука, управляющая торговым центром Alfa, была напугана столь страшными предупреждениями. Она попросила изъять из магазина Black Star Wear возмутившую латышскую общественность коллекцию одежды. Жука оправдывалась тем, что действующие правила не требуют, чтобы любой арендатор предоставлял торговому центру фото и описание каждого товара, который планирует продавать. Она сослалась на то, что «ответственные государственные структуры разрешили данной фирме вести коммерческую деятельность в Латвии, зарегистрировав оператора франшизы».

              Психи и патриоты

              Что характерно, одежда Black Star Wear с портретами Владимира Путина, предлагавшаяся в Alfa, оказалась полностью распродана всего за несколько дней. «Эти товары больше не доступны в магазине, мы их все продали. Эта коллекция была очень маленькой частью общего ассортимента Black Star Wear. Она выпущена в оборот один раз в ограниченном количестве, так как это была коллекция, созданная в сотрудничестве с компанией «Армия России», – рассказала руководитель франшизы Black Star Wear в странах Прибалтики Юлия Поленникова. Она пояснила также, что слова «Армия России» на одежде означают название предприятия, а не вооруженные силы РФ в прямом смысле.

              По словам Поленниковой, некоторые жители Латвии, причем не только русскоязычные, извинялись за излишнее рвение «национальных патриотов» и просили себя с ними не смешивать.

              «Получили очень много позитивных отзывов от жителей Латвии. Каждый день приходят в магазин даже те, кто на русском не говорит – латыши. Спрашивают, как мы с этим справляемся, немного негодуют по поводу своих соотечественников. Даже извиняются за эту ситуацию, им неловко. Ничего плохого в самом магазине мы не видим и не слышим», – поведала Юлия Поленникова. «Очень удивлены и не смогли понять, в чем, собственно, проблема. У нас уже год работает такой же магазин в Эстонии, и никаких проблем не было. Даже при том, что там тоже есть люди, называющие себя националистами, они понимают, что это всего лишь одежда, бренд, который продает товар», – недоумевает менеджер.

              Своим расследованием относительно продаваемой Black Star Wear одежды СГБ занималась несколько недель – и представила общественности его результаты к концу октября. В Службе госбезопасности отчитались, что руководство торгового центра было проинформировано об угрозах национальной безопасности от продажи одежды с российской символикой. «Одновременно в дополнение к рекомендации, данной руководству супермаркета, проводится информирование о рисках, связанных с этим видом продукции, которые не способствуют сплоченности общества», – пояснили в службе.

              Политолог Александр Носович считает, что эта история – яркий признак того, что в обществе стран Прибалтики что-то не в порядке с душевным здоровьем. «Маскирующиеся под неравнодушных общественников психи есть везде и всегда, и их дурная активность сама по себе не является показателем состояния общества. Но в случае Латвии власть оказалась с психами на одной волне: майки с Путиным и шарфы с триколором угрозой национальной безопасности Латвии назвали парламент и специальные службы», – иронизирует Носович.

              Особенно его поражает, что подобные вещи делаются со «звериной серьезностью», словно действительно крайне нужная и архиважная работа. «Бдительная общественность на полном серьезе подписывает петиции в полицию и строчит возмущенные посты в социальных сетях. Спецслужбы на полном серьезе проводят проверку, а политики и эксперты с ответственными мрачными лицами рассуждают в СМИ о «гибридных угрозах», которые источает «мягкая сила» Кремля. Разве что русскоязычное меньшинство заливается от хохота, слушая и читая все это. Мейнстриму не до смеха. Подрывные майки Тимати в Риге – серьезная, актуальная, важная тема», – саркастически пишет политолог.

              Он перечисляет и некоторые другие скандалы подобного рода, имевшие место в последние годы. Так, в 2013-м в Литве тамошние правые политики наехали на местный филиал издания «Комсомольская правда» – их возмутило, что газета выходит с традиционными изображениями советских орденов на обложке. В Литве советская символика запрещена, и на газету завели административное дело. В итоге с тех пор «Комсомолка» издается в Литве без этих своих традиционных украшений.

              Там же, в Литве, в 2014-м бдительные патриоты внезапно обратили внимание на факт, что в продуктовых магазинах страны продаются вареная колбаса и сосиски под названием «Советские». Этот бренд пользовался популярностью, но неравнодушные общественники оказали давление на компанию-производитель – и там, убоявшись неприятностей, сочли за лучшее убрать «оккупационное» название.

              «Игрушки Кремля»

              Борьба идет не только с символикой или с наименованиями продуктов питания, но и с песнями. Безобидному, казалось бы, эстрадному исполнителю Олегу Газманову запрещен въезд как в Латвию, так и в Литву. Но если в Латвии он стал персоной нон грата в 2014-м (за компанию с Иосифом Кобзоном и Валерией за «поддержку агрессивных действий кремлевского режима»), то в Литве возмутились одной из песен из репертуара Газманова.

              В августе 2016-го Газманова, когда он прилетел в Литву на гастроли, «развернули» в вильнюсском аэропорту. За несколько лет до того Олег Газманов уже посещал это государство с концертами – и исполнял, в числе прочих, песню «Я рожден в Советском Союзе». Там, в частности, есть строки: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова / Это моя страна! / Сахалин и Камчатка, Уральские горы / Это моя страна! / Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже». Сначала, по словам певца, никаких претензий к нему не было, а песню «Я рожден в Советском Союзе» в одном из городов он спел по просьбе публики аж два раза.

              Но когда об этом узнали «национальные патриоты», их негодованию не было предела. Исполнителя обвинили в том, что он «участник пропагандистской войны против Литвы». В связи с этим в декабре 2013 года депутат Сейма, бывший министр обороны Раса Юкнявичене предложила объявить этого певца в Литве персоной нон грата. Спустя два с половиной года ее желание было удовлетворено.

              Кстати, за людей своих сограждан, посещающих концерты российских поп-исполнителей, литовские националисты не считают. Так, известный в Литве провокатор-шоумен Альгис Раманаускас предлагал швырнуть бомбу в толпу людей, пришедших в Вильнюсе на концерт Филиппа Киркорова. По мнению Раманаускаса, все эти люди – потенциальные предатели Литвы.

              «Смакуя подробности, автор описывал, как куски мяса фанов Киркорова разлетаются в разные стороны, злорадно упоминая в пренебрежительной и хамской форме представителей русскоязычного населения – по его словам, «собак и дерьма». После того, как на это кровавое пристанище соберутся родственники и друзья погибших, он предложил взорвать еще одну бомбу. Специальная, замедленная бомба, которая хитро запрятана, должна взорваться через несколько минут после первой, когда соберутся спасатели, медики и родственники погибших. И вот тогда Литва свободно вздохнет и начнет свой новый светлый этап», – с негодованием описывала человеконенавистнические фантазии Раманаускаса депутат горсовета Вильнюса Ромуальда Пошевецкая.

              Литовский парламентарий Лауринас Кащюнас предложил внести в список невъездных и самого Филиппа Киркорова. Тот побывал в прибалтийской республике с концертным туром в марте 2018-го – и между выступлениями нашел время посетить избирательный участок, организованный в здании российского посольства.

              Тогда в России проходили президентские выборы, и Киркоров сказал прессе, что проголосовал за Путина. Он добавил: «Я за сильного президента, за сильную Россию, за настоящую Россию, в которой я родился 51 год назад. Я голосовал за свою красивую страну, которая никогда и никому не желала ничего плохого и никогда ни на кого первой не нападала».

              После этого коллега Кащюнаса по парламенту Юкнявичене обвинила соотечественников, пришедших посмотреть на Киркорова (а концерты в крупнейших городах Литвы прошли с аншлагом), в том, что они спонсировали в его лице «кремлевскую пропаганду». Запретили ли в самом деле Киркорову въезд в Литву, он сможет узнать, если вновь соберется туда с гастролями – обычно Вильнюс не предупреждает о подобном заранее, чтобы увеличить жертве «удовольствие».

              В 2015-м Литва, Латвия и Эстония почти одновременно запретили выступить у себя с концертами российскому хору Александрова, который тоже обвинили в «пропаганде».

              Против солдатиков и мультфильмов

              Но апофеоз всего – великая борьба Литовской Республики с игрушечными солдатиками российского производства. В ноябре 2016-го литовские патриоты выяснили, что в некоторых магазинах детских игрушек продаются фигурки советских солдат, а также и вполне современные «вежливые человечки». Парламентарий Арвидас Анушаускас сказал: «Такими игрушечными «вежливыми людьми» стремятся с малых лет воспитывать искаженный взгляд на шовинистическую агрессивность России». А глава парламентского комитета по национальной обороне и безопасности Витаутас Бакас, услышав о страшных игрушках, в ужасе воскликнул: «О боже!»

              После этого в литовском минэкономики быстренько состряпали законопроект о запрете продажи товаров, «искажающих историческую правду». От греха подальше неосмотрительные продавцы побыстрее убрали крамольных солдатиков с прилавков. Но свой вклад в развитие массовых психозов они внести успели.

              В октябре 2017-го гражданин Литвы устроил переполох в одном из магазинов польского Белостока, обнаружив, что там продаются игрушки героев российского сериала «Маша и Медведь» – этот невинный с виду мультик тоже объявили в Прибалтике «пропагандистским». Литовец начал громко скандалить, требуя убрать «игрушки Кремля». «Произошла какая-то совершенно непонятная сумятица. Этот человек начал ругаться с персоналом, что-то объяснять и требовать на плохом английском, периодически что-то говоря на литовском... И мы, и работники магазина понимали его с трудом, но из его уст регулярно были слышны возгласы «Россия, пропаганда, Путин, Украина» и тому подобное», – поведал очевидец происшествия. Конфликт удалось уладить, только призвав на помощь охранников...

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