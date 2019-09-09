В Латвии ополчились на магазин Тимати из-за надписей на русском

Латвийцы раскритиковали магазин одежды российского рэпера Тимати из-за надписей на русском языке.

Накануне в торговом центре в Риге открылся магазин Black Star Wear. Кроме линейки модной одежды от Black Star Wear в магазине также представлена одежда «Армии России», передает Sputnik Латвия.

Пользователи Сети возмущены открытием магазина и, в частности, русскими надписями на ценниках и товарах.

Одна из посетительниц Линда Румка выложила в Facebook фото магазина, где видна надпись на ценнике «Товар недели», написанная на латышском и русском языках.

«Разочарование недели – новая Alfa! Серьезно?» – приводит Sputnik слова Линды.

Еще один пользователь Facebook призвала бойкотировать торговый центр.

«Первый язык – русский? Такие товары? Быть может, стоит организовывать бойкот Alfa за это?!» – написала Винета Жилинска в комментариях.

«Когда будет комментарий и пояснения Alfa? Мне на вашем месте было бы стыдно. Скоро, может быть, позволите наркотиками и детской порнографией торговать, если деньги будут нести?» – спрашивает пользователь Twitter Микс Микельсонс.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему русскоязычным рижанам не стоит ждать добра от нового мэра.