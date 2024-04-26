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Таджикистан заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию
Таджикистан официально выразил обеспокоенность сложностями, с которыми сталкиваются его граждане при пересечении границы с Россией, заявил заместитель главы МИД республики Содик Имоми.
Имоми на встрече с послом России в Душанбе Семеном Григорьевым довел до его сведения о сложностях, с которыми сталкиваются таджикистанцы на российско-таджикской границе. По словам Имоми, эти проблемы носят комплексный характер и требуют скорейшего решения. Он призвал российскую сторону к конструктивному взаимодействию для их устранения, передает РИА «Новости».
Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Россией в различных сферах, включая экономику, безопасность и гуманитарную область.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал воспитывать молодое поколение так, чтобы в будущем дети не пятнали честь таджиков.