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    За спиной у Зеленского орудует всесильный «зеленый кардинал»
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    Украинский омбудсмен и его жена купили две Tesla во время военного положения
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как убить в себе бюрократа

    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    2 комментария
    9 апреля 2024, 18:50 • Новости дня

    Президент Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь таджиков»

    Президент Таджикистана призвал молодое поколение «не пятнать честь таджиков»

    Президент Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь таджиков»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к гражданам страны в честь праздника Фитр, он призвал воспитывать молодое поколение так, чтобы в будущем дети не пятнали честь таджиков.

    Рахмон призвал воспитывать детей, которые будут поднимать имидж Таджикистана и всей нации на международной арене, сообщает «Коммерсант».

    А также, по его словам, необходимо наставлять детей «на правильный путь», чтобы предотвратить зависимость от кого-либо, а молодые люди не попали «в заблуждение».

    Напомним, власти Таджикистана считают не имеющими под собой никаких оснований заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе «вербует» наемников для участия в боевых действиях против России.

    8 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи

    После удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска потянулись колонны скорой помощи

    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После мощного удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска двигаются колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ, сообщили СМИ.

    Как пишет «Военная хроника», судя по масштабу эвакуации, количество уничтоженных солдат ВСУ «будет трехзначным». Колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ везут раненых транзитом в Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали, передает «Российская газета».

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром.

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    8 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО

    Госдеп: Украина может вступить в НАТО после завершения конфликта

    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта.

    Миллер на регулярном брифинге отметил, что процесс вступления Украины в НАТО будет продвигаться вперед по окончании конфликта, передает ТАСС.

    В понедельник постпред США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен «конкретный результат», который станет мостом к членству в альянсе.

    Ранее Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что НАТО могло бы зарезервировать для Украины место в альянсе.

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    8 апреля 2024, 23:19 • Новости дня
    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома на Зоологической улице найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело оперного певца Евгения Кунгурова было обнаружено в понедельник вечером возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, по предварительным данным, он покончил с собой.

    «Предварительно у него были проблемы с психическим здоровьем», – передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах столицы.

    Представитель экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до гибели Кунгуров написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной. После этого она вызвала полицию.

    Евгений Кунгуров – заслуженный артист РФ. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

    Ранее сообщалось, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.

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    9 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны Запада

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Китая Ван И предложил идею «двойного противодействия» российскому коллеге Сергею Лаврову в ответ на «двойное сдерживание» со стороны западных стран.

    Российский министр отметил, что Ван И предложил такую формулу для того, чтобы Россия и Китай могли противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин заявляли о готовности стоять «спина к спине, плечом к плечу» на пути попыток затормозить объективный ход истории.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС.

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    9 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России нанесли ракетный удар по ж/д составу с резервистами ВСУ, направлявшимися в Дружковку. Источник добавил, что в том же районе также поражены были несколько скоплений пехоты ВСУ.

    Ранее ВС России поразили военный эшелон в Харьковской области.

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    8 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в Запорожье, сообщает Минобороны РФ.

    В ведомстве отметили, что удар был нанесен «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России», передает РИА «Новости».

    ВС РФ «наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины», – говорится в сообщении.

    Из видео Минобороны следует, что ракета «Искандера» попала ровно в центр здания по производству украинских беспилотников в Запорожье.

    Ранее сообщалось, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.

    Напомним, в воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего был поврежден купол шестого энергоблока.

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    8 апреля 2024, 21:22 • Новости дня
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры момента обрушения путепровода в городе Вязьма в Смоленской области, снятые на видеорегистратор подъезжающего к переправе автомобиля.

    На видео запечатлен момент, как полотно моста поднимается и затем падает вниз.

    Напомним, в понедельник в городе Вязьма в Смоленской области обрушился Панинский путепровод. По предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили, пострадали шесть человек и один погиб.

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    8 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    США пообещали противодействовать новым энергопроектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен пресечь любые попытки России развивать новые энергетические проекты, способные принести ей будущие экспортные доходы, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

    По словам Пайетта, санкции против проекта «Арктик СПГ 2» оказались действенными, и Вашингтон хочет убедиться, что он заморожен, пишет Bloomberg, передает «Интерфакс».

    При этом он не уточнил, какие новые санкции могут быть применены, но подчеркнул, что США стремятся в максимально короткие сроки сократить экспортные доходы России.

    Проект «Арктик СПГ 2» подразумевает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Запуск первой очереди состоялся в 2024 году, однако первый груз пока не отправлен. Причиной стали санкции, из-за который компания не может получить в Корее уже построенные танкеры-газовозы ледового класса.

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    9 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, ночью в Полтаве прогремели три мощных взрыва, было уничтожено расположение ВСУ недалеко от центра города, также дрон «Герань» сбили над городом и он упал на двухэтажное здание, есть пострадавшие, дом пострадал незначительно, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что также был прилет в Кременчуге в районе ж/д вокзала, куда после прилета «вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками», они опасались нового тренда украинских военных – бить по приехавшим на место взрыва врачам и спасателям.

    Ранее Лебедев сообщил, что поражен аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты ВСУ.

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    9 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине разгорелась дискуссия о национальности авиаконструктора Игоря Сикорского, имя которого носит киевский аэропорт Жуляны, депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что Сикорский называл себя русским, а украинцев считал частью «единого русского народа».

    Это заявление прозвучало в контексте споров о национальном происхождении других известных киевлян, например, писателя Михаила Булгакова, которого Украинский институт национальной памяти признал «украинофобом», сообщает ТАСС.

    Сикорский позиционировал себя как русский монархист и считал украинцев частью «единого русского народа».

    В настоящее время на Украине имя Сикорского носит не только аэропорт, но и Киевский политехнический институт, а также улица, на которой находится американское посольство.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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    9 апреля 2024, 13:00 • Новости дня
    Названа причина отмены пуска «Ангары»

    Борисов: Сбой наддува бака окислителя центрального блока вызвал отбой пуска «Ангары»

    Названа причина отмены пуска «Ангары»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной отмены старта «Ангары-А5» с космодрома Восточный стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

    По его словам, автоматика за две минуты до старта «Ангары-А5» остановила процесс из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, передает ТАСС.

    Он добавил, что в данной ситуации нужно слить топливо, разобраться в окончательных причинах.

    Предварительно старт назначен на 10 апреля.

    Ранее первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» был отменен.

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    9 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии

    Экономист Лизан: Оплата зарплат бюджетникам через ПСБ обеспечит Гагаузии независимость от молдавской финансовой системы

    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии
    @ t.me/psbbank

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если бюджетники Гагаузии начнут получать деньги через Промсвязьбанк (ПСБ), Кишинев лишится финансового рычага давления на Комрат. Россия таким образом укрепляет самостоятельность автономии и формирует коалицию против Санду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее в ПСБ сообщили, что откроют счета для бюджетников и пенсионеров Гагаузии.

    «Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.

    «Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.

    «Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы. Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик.

    «И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.

    «Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о том, что Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, сообщили ранее в официальном Telegram-канале банка. Соглашение о сотрудничестве уже подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

    В компании отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества и реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

    Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права. «Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.

    Напомним, в первой половине марта стало известно, что Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Башкан также сообщала, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как на фоне противостояния Кишинева и Комрата автономия не дает превратиться республике во вторую Украину.

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    9 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
    Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
    @ МВД России

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД установило личность предполагаемого преступника, который совершил нападение на сотрудников полиции в городе Щелково в Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    «За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – сообщила Волк, передает РИА «Новости».

    Она призвала соблюдать осторожность, поскольку подозреваемый может быть вооружен, избегать диалога с ним и не пытаться самостоятельно задержать мужчину.

    Напомним, нападение на группу полицейских было совершено в воскресенье. Один из стражей порядка погиб, другой получил тяжелые ранения.

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    9 апреля 2024, 12:24 • Новости дня
    В Армении предложили запретить поставки российской молочной продукции
    В Армении предложили запретить поставки российской молочной продукции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на запрет Россельхознадзора на поставки армянской молочной продукции в Россию Ереван может зеркально запретить импорт российской молочной продукции, заявил член правящей фракции парламента Армении «Гражданский договор» Сисак Габриелян.

    «Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, а мы импортируем их товары. Пожалуйста, решите этот вопрос», – передает его слова ТАСС.

    По словам Габриеляна, ежедневно на полках магазинов армянских продуктов становится меньше, а рынок, запретивший Армении отправлять продукты, ставит свою продукцию на полках в стране.

    Напомним, Россельхознадзор приостановил поставки молочной продукции из Армении из-за невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность продукции.

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    9 апреля 2024, 12:00 • Новости дня
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина «отчаянно просит» у ЕС срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot, эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

    По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил его о хотя бы семи батареях Patriot и, хотя западные страны имеют около 100 батарей, но не могут выделить даже такое количество Украине, передает ТАСС.

    Боррель также пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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