Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
Набиуллина: Изъятие активов РФ на Западе не скажется на финансовой стабильности страны
Возможная конфискация замороженных российских активов на Западе не повлечет рисков для финансовой стабильности России, заявила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, операции по замороженным активам давно прекращены, поэтому их конфискация не окажет никакого влияния на финансовую стабильность страны, передает РИА «Новости».
Россия располагает достаточным объемом активов для купирования любых рисков для финансовой стабильности, которые могут возникнуть, добавила глава ЦБ. Она подчеркнула, что сейчас таких рисков нет.
Ранее Набиуллина заявила, что конфискация активов ЦБ со стороны Запада станет нарушением базовых принципов международного права.