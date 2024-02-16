Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
Набиуллина: Конфискация активов ЦБ Западом будет нарушением базовых принципов
Конфискация активов ЦБ со стороны Запада станет нарушением базовых принципов международного права, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, потенциальная конфискация резервов России будет сильным негативным сигналом центральным банкам других стран и нарушением базовых принципов защищенности резервов центральных банков, передает ТАСС.
Набиуллина добавила, что в международном праве это один из ключевых базовых принципов и иммунитет активов центральных банков от принудительных мер взыскания.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.