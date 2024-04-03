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В России выросла продолжительность жизни
Мишустин заявил о росте продолжительности жизни в России до 73,5 лет
В России по итогу 2023 года продолжительность жизни выросла до 73,5 лет, превысив значения, которые были до пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
По итогам 2023 года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет, это выше значений, которые были до пандемии. Подобные показатели «ни разу не фиксировались» в истории СССР и современной России, заявил Мишустин, передает РИА «Новости».
По его словам, важен рост продолжительности активной и здоровой жизни, подчеркнул премьер.