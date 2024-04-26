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    26 апреля 2024, 08:14 • Общество

    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    Правда и победа
    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    Tекст: Матвей Мальгин

    «Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление». Такими словами военные эксперты описывают значение снайперских групп, участвующих сегодня в украинской спецоперации. Как изменились и техника, и тактика применения снайперов в современных условиях?

    В России 26 апреля ежегодно отмечается День снайпера. Это одна из наиболее рискованных и в то же время уважаемых профессий на фронте, требующая колоссального воинского мастерства. Традиционно считалось, что снайперы работают вдвоем и в основном против особо важных целей противника – офицеров, живой силы. Однако спецоперация потребовала новой тактики боевой работы снайперов.

    «В годы Великой Отечественной наши снайперы действовали в одиночку, в крайнем случае в паре. Это было связано с маскировкой и рядом других факторов. Сейчас же снайперы работают как минимум втроем», – отмечает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. Стандартной снайперской группой стала тройка: корректировщик, непосредственно снайпер и прикрывающий стрелок. Иногда при работе в тройке только один человек выполняет функцию стрелка, а остальные обеспечивают маскировку и снабжают боеприпасами. При необходимости члены команды заменяют друг друга.

    Более того, в условиях СВО снайперы иногда объединяются даже в небольшие группы, что увеличивает плотность огня и позволяет им самостоятельно вести полноценный бой. Эти группы снайперов могут рассредоточиваться, координироваться и воздействовать на одну цель с разных направлений и дальностей, в том числе очень значительных.

    Современная боевая техника существенно увеличила дальности работы снайперских групп. Например, российские дальнобойные винтовки «Корд» калибра 12,7 мм способны вести огонь на дистанциях до двух километров. Схожими характеристиками обладают винтовки DXL-3 «Возмездие», DXL-4M «Севастополь» и DXL-5 «Опустошитель» – они поражают цели на дистанциях более двух километров. Также у снайперов востребована винтовка Raptor Tactical (поражение на дистанции до 1,8 км).

    Совершенствуется и оптика. Прибор для наблюдения «Дозор-4» видит мишень на расстоянии до километра даже в условиях тумана. «Для увеличения точности попадания наши военные начали использовать различные новшества в оптических приборах дневного и ночного видения, радиолокационных станциях ближней разведки. Применяются тепловизоры для наблюдения за полем боя», – отмечает полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Новой особенностью снайперской работы стало взаимодействие снайперских групп с беспилотниками.

    С помощью БПЛА снайперам удается вскрыть цель на больших расстояниях, установить за ней наблюдение, а затем – уничтожить. «Тактика снайперского боя кардинально изменилась по сравнению с той, что была в годы Второй мировой», – отмечает и военный эксперт Василий Дандыкин.

    Беспилотники, разумеется, использует и противник. Из-за опасности со стороны украинских дронов снайперам приходится заходить на позиции ночью или ближе к рассвету, причем задолго – дни и даже недели – до начала непосредственно боевой работы. Это необходимо для того, чтобы хорошо замаскироваться и досконально изучить боевую позицию. Основными средствами маскировки остаются специальные халаты и сети. Появились и специальные маскхалаты, обеспечивающие невидимость в инфракрасном диапазоне.

    Изменились и цели для снайперов. В ходе СВО снайперы неоднократно выводили из строя различные виды легкой техники ВСУ и даже системы пуска ракет и БПЛА. «При попадании в двигатель снайпер может вывести из строя вертолет, а также серьезно повредить радиолокационную станцию. Опыт СВО показал, что диапазон использования снайперов достаточно широкий», – подчеркнул Бартош.

    Но едва ли не главным нововведением стала работа снайперов непосредственно против вражеских беспилотников. Так, Минобороны рассказывает о снайпере Крымского полка ВДВ с позывным «Болт», который обнаружил вражеский коптер типа «Баба-яга». «Уже после второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю», – говорит «Болт».

    А на днях главе Минобороны Сергею Шойгу представили новые отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии снайперов – участников СВО. Сообщается, что принято решение в кратчайшие сроки создать на всех полигонах ВС РФ учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия БПЛА противника с применением данных образцов стрелкового оружия.

    Многие снайперы различных российских подразделений в зоне СВО считают приоритетной целью для себя иностранных наемников ВСУ. Обычно их легко отличить от украинских боевиков по более качественному обмундированию.

    В то же время основными целями для снайперов по-прежнему остаются пулеметные и минометные расчеты противника, экипажи танков на броне, всякого рода небронированные машины, а также отдельные военнослужащие, прежде всего командиры и офицеры. Так, в середине апреля снайперская группа Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожила группу украинских военных и взяла в плен четверых националистов на Артемовском направлении.

    Был ликвидирован в том числе и опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия из семи человек. Снайперские дуэли – то есть работа российских снайперов против групп снайперов противника – также являются одним из важнейших приоритетов.

    «Подготовленные снайперы с той стороны представляют большую угрозу», – говорит полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, как правило, борьбой со снайперами ВСУ занимаются специальные группы, «заточенные на снайперские дуэли». Они более подвижны и оснащены самыми дальнобойными винтовками. «Как правило, в таких случаях используются винтовки крупного калибра – 9, 12,7 и 14,5 мм, предназначенные именно для уничтожения снайпера, – говорит Матвийчук. – Антиснайперские действия стали очень жесткими».

    Эксперты подчеркивают, что снайперское дело сегодня гораздо сложнее, чем это было еще пару десятилетий назад. При этом по подготовке снайперов Россия находится на передовых позициях.

    «У нас многие десятилетия работал центр подготовки снайперов – курсы «Выстрел». Наши снайперы делают ставку на внезапность. Главное в работе снайперов – это мастерство, меткость и терпение», – рассказал Матвийчук.

    «Были случаи, когда снайперы срывали атаки целых подразделений ВСУ. Сначала выбиваются командиры, затем наносится урон – и в результате происходит отказ от атаки. Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление», – резюмирует спикер.

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