Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Бастрыкин поручил возбудить дела из-за отсутствия отопления в Волгограде
СК: Бастрыкин потребовал завести дела из-за коммунальных проблем в Волгограде
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовные дела после жалоб жителей Волгограда на отсутствие отопления и горячей воды.
Жители Волгограда массово пожаловались в социальных сетях на ненадлежащее обслуживание инженерных сетей многоквартирных домов. В связи с этим глава ведомства поручил руководителю областного управления СК Валерию Семенову завести уголовные дела о нарушении жилищных прав и доложить о мерах по их восстановлению, сообщает Следственный комитет.
В частности, обращения поступили от жильцов многоквартирного дома на проспекте Канатчиков, где проживает 100-летний ветеран Великой Отечественной войны. В здании отсутствуют отопление и горячее водоснабжение, граждане просят дать правовую оценку действиям ответственных лиц.
Кроме того, о коммунальных проблемах сообщили жильцы дома на улице 50 лет Октября, среди которых преимущественно пенсионеры и многодетные семьи. В здании нет горячей воды и тепла, отсутствует капитальный ремонт, происходят постоянные перебои с электричеством и регулярные аварии с повреждением изношенного трубопровода. Следственные органы региона уже начали процессуальные проверки по данным фактам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Волгограде более 5,5 тыс. жителей остались без отопления и горячей воды из-за повреждения тепловой сети.
Также Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о халатности после обрушения жилых домов в Нижегородской области.
Кроме того, Следственный комитет начал проверку по жалобе оставшегося без жилья участника спецоперации из Орска.