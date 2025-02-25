СК начал проверку по жалобе участника СВО из Орска, оставшегося без жилья

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с оставшимся без жилья участником СВО в Орске

Tекст: Вера Басилая

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить, как проходит проверка по делу об оставшемся без жилья в Орске участника СВО, сообщается в Telegram-канале СК.

Военнослужащий из Орска разместил видеообращение в соцсетях, в котором рассказал, что его дом, пострадавший от весеннего паводка, признали непригодным для проживания. После этого мужчина получил жилищный сертификат и приобрел квартиру. Однако во время службы он узнал, что соседи добились признания дома пригодным к ремонту, и сертификат был аннулирован, передает РИА «Новости».

Прокуратура Оренбургской области также начала проверку, а глава Орска Артем Воробьев заявил, что таких случаев после паводка немало.

Он отметил, что мэрия вместе с прокуратурой и региональным минстроем работают над восстановлением прав военнослужащего.

Ранее ветерану СВО пришлось карабкаться на коленях в администрацию Орска из-за отсутствия пандуса.