В Орске извинились перед ветераном СВО, карабкавшимся на прием в мэрию на коленях

Tекст: Валерия Городецкая

«Приношу извинения за ту ситуацию, которая получилась. Выводы будут сделаны, не только организационные, кадровые», – цитирует Воробьева РИА «Новости».

Накануне издание «Курьер.Среда» распространило видеоролик, на котором ветеран СВО без обеих ног поднимается на третий этаж мэрии по лестнице на коленях, чтобы попасть на прием к главе Орска.

Причиной обращения ветерана в мэрию стала проблема с жильем, которое пострадало в результате весеннего паводка. Дом признали непригодным для проживания и предложили семье переселиться в другое жилье. Однако ветеран хочет сохранить свой дом и участок, чтобы использовать их в качестве дачи. Кроме того, он столкнулся с трудностями при получении удостоверения ветерана.

Мэр Орска пообещал разобраться в ситуации и решить вопрос с удостоверением.