Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
В Орске извинились перед ветераном СВО, карабкавшимся на прием в мэрию на коленях
Временно исполняющий обязанности главы Орска Артем Воробьев принес извинения лишившемуся в ходе боевых действий обеих ног ветерану спецоперации, который, чтобы попасть к нему на прием, был вынужден карабкаться на коленях по лестнице.
«Приношу извинения за ту ситуацию, которая получилась. Выводы будут сделаны, не только организационные, кадровые», – цитирует Воробьева РИА «Новости».
Накануне издание «Курьер.Среда» распространило видеоролик, на котором ветеран СВО без обеих ног поднимается на третий этаж мэрии по лестнице на коленях, чтобы попасть на прием к главе Орска.
Причиной обращения ветерана в мэрию стала проблема с жильем, которое пострадало в результате весеннего паводка. Дом признали непригодным для проживания и предложили семье переселиться в другое жилье. Однако ветеран хочет сохранить свой дом и участок, чтобы использовать их в качестве дачи. Кроме того, он столкнулся с трудностями при получении удостоверения ветерана.
Мэр Орска пообещал разобраться в ситуации и решить вопрос с удостоверением.