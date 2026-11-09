Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
В Словакии выросло число участников общества словацко-российского содружества
Численность словацко-российского общества в Словакии превысила 1 тыс. человек
Число членов и сторонников Общества словацко-российского содружества в Словакии постоянно увеличивается, заявил председатель организации и бывший премьер страны Ян Чарногурский.
В Словакии уже работает 15 клубов «Арбат», объединяющих сторонников развития отношений двух стран, сказал Чарногурский РИА «Новости».
«В словацко-российском обществе в Словакии насчитывается 1020 членов. Число участников медленно, но постоянно увеличивается», – рассказал Чарногурский.
На регулярных встречах участники обсуждают связанные с Россией темы. Кроме того, объединение ухаживает за памятниками павшим советским солдатам, возлагая к ним цветы и свечи в День Победы и День поминовения усопших.
Для сохранения свободы действий и независимости общество принципиально не получает финансовой помощи от государства и опирается исключительно на добровольную инициативу своих членов. В начале сентября организация отпраздновала двадцатилетие своей работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар рассказал о планах продолжать взаимодействие с Россией.
Чарногурский ранее оказался в базе украинского ресурса «Миротворец» из-за поездки в Мариуполь.
В мае словацкий премьер Роберт Фицо пообещал обеспечивать уход за захоронениями погибших советских солдат.