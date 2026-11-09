Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Командование ВСУ отказало в компенсациях заболевшим под Харьковом солдатам
Командование ВСУ отказалось платить заболевшим под Харьковом солдатам
Украинское командование отказывается выплачивать компенсации солдатам, у которых из-за длительного нахождения на позициях на Харьковском направлении развились заболевания легких.
Из-за отсутствия ротации у военнослужащих ВСУ массово развиваются воспаление и рак легких, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Украинское командование отказывается выплачивать компенсацию украинским военным», – сообщил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силовые структуры сообщили о массовом лишении законных выплат украинских солдат после возвращения из российского плена.
Также командование украинских войск отказало военнослужащим в ротации перед отправкой на новое направление.
Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о сокрытии потерь ВСУ под Купянском ради экономии на компенсациях.