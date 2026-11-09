Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Свергнутый премьер Бангладеш попросила новые документы
Reuters: Экс-премьер Бангладеш Хасина запросила новый паспорт
Адвокаты бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, сбежавшей из страны в Индию на фоне протестов, обратились за новыми документами, чтобы она могла вернуться на родину.
Юристы Хасины из лондонской фирмы Matrix Chambers направили письмо временному поверенному в посольстве Бангладеш в Нью-Дели Прити Рахман. В нем содержится просьба выдать экс-премьеру новый паспорт и национальное удостоверение личности, поскольку действующие документы аннулированы властями, передает Reuters.
Адвокаты просят рассмотреть заявки в кратчайшие сроки, ссылаясь на обязательства по международным документам в области прав человека. Это первое обращение Шейх Хасины после побега из страны в 2024 году.
В августе политик заявила по видеосвязи о намерении вернуться на родину в декабре, несмотря на угрозу ареста, и отказалась признать приговор международного трибунала.
Шейх Хасина находится в Индии с августа 2024 года, когда ее правительство было свергнуто после массовых студенческих протестов. В 2025 году суд в Бангладеш заочно приговорил ее к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности. Политик называет дело политически мотивированным, а власти страны добиваются ее экстрадиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее временное правительство Бангладеш потребовало от Индии экстрадиции Шейх Хасины.
Суд приговорил бывшего премьер-министра к смертной казни.
Бангладешский международный трибунал по уголовным делам признал Шейх Хасину виновной в преступлениях против человечности.