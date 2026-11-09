Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Во Всеволожске организовали пункт размещения после падения дрона на крышу дома
В Ленобласти открыли пункт размещения для жителей пострадавшего от дрона дома
Глава района Лира Бурак сообщила, что во Всеволожске Ленинградской области организовали пункт временного размещения для жителей дома, на крышу которого упали обломки беспилотника.
Во Всеволожске Ленинградской области организовали работу пункта временного размещения для жильцов многоквартирного дома, на крышу которого ранее рухнули фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщила глава района Лира Бурак.
«С пяти утра нахожусь на месте происшествия. Оперативные службы района и региона работают над устранением последствий. Для жителей организован пункт временного размещения в городском доме культуры. В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба», – написала она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ленинградской областью за ночь уничтожили 113 украинских дронов.