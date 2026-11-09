Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Телескоп в Чили обнаружил 52 невидимые ранее галактики
Астрономы из Чили нашли 52 невидимые ранее галактики с запасами холодного газа
Международная группа астрономов под руководством исследовательницы Виктории Катан обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа, которые ранее оставались невидимыми.
Большинство предыдущих поисков было сосредоточено на ярко светящихся в оптическом или инфракрасном диапазоне звездных системах, передает РИА «Новости». Из-за этого объекты, в которых новые звезды рождаются менее интенсивно, оставались незамеченными.
Чилийские ученые решили искать не свет, а холодный газ, из которого формируются светила. С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама они отследили сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, выдающие присутствие газовых облаков, и проанализировали спектральные данные. Примененный метод позволил увидеть объекты на стадии перехода к неактивному состоянию.
Результаты анализа показали, что запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что указывает на их большой потенциал для звездообразования. При этом часть найденных систем почти не образует звезд из-за нагрева газа рождающимися светилами, лишающего его возможности сжиматься.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства запланировало отправку аппарата Promise на поверхность Луны.
Также в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.
Кроме того, в тысяче световых лет от Земли открыли два необычных газовых гиганта размером с Юпитер.