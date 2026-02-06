Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

  • Новость часаТрутнев сообщил о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    6 февраля 2026, 06:10 • Новости дня

    Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возведение ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения спутника Земли для обеспечения бесперебойной работы базы, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Проект необходим из-за сложностей с электричеством, пояснил Красников в интервью РИА «Новости».

    «Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», – указал собеседник.

    Ученый пояснил, что лунная ночь длится около двух земных недель, поэтому солнечные батареи не справятся с выработкой энергии. По его словам, для круглосуточной работы базы и крупных роботов самым перспективным вариантом остается ядерный источник.

    Красников добавил, что академия работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Текущий утвержденный план действий охватывает период только до 2036 года.

    Ранее Канада решила выделить финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый отмечал, что в ближайшие семь-восемь лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика.

    5 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    Комментарии (5)
    3 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Загрязнение воздуха заставило муравьев атаковать сородичей
    Загрязнение воздуха заставило муравьев атаковать сородичей
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Воздействие озона и оксида азота на муравьёв приводит к изменению их запаха, из-за чего сородичи воспринимают их как чужаков и нападают, нарушая работу всей колонии, выяснили ученые.

    Загрязнители воздуха, такие как озон и оксид азота, могут изменять запах муравьёв, из-за чего другие члены колонии воспринимают их как врагов и нападают, передает New Scientist.

    Муравьи распознают своих сородичей по запаху, а при его изменении могут атаковать, иногда даже убивая «чужака».

    Учёные Макса Планка из Института химической экологии провели эксперимент: одного муравья из искусственной колонии шести видов помещали в камеру с разными концентрациями озона, аналогичными тем, что встречаются летом в Йене. После возвращения в гнездо другие муравьи накидывались на подопытного, отмечают исследователи. Маркус Кнаден признался: «Я этого не ожидал, потому что знал, что алкены составляют лишь небольшую часть запаха муравьёв, и озон мог изменить лишь 2% или 5% смеси».

    Озон изменяет структуру алкенов – веществ, формирующих уникальный для каждой колонии аромат. Это не только мешает муравьям узнавать своих, но и влияет на другие важные поведенческие функции, например, заботу взрослых о личинках. Исследование показало, что взрослые муравьи могут перестать ухаживать за потомством, что грозит дестабилизацией всей колонии и нарушением экосистемы.

    Даниэль Кронауэр из Rockefeller University добавил, что алкены играют ключевую роль не только в распознавании сородичей, но и в других видах коммуникации у муравьёв. Он отметил, что исчезновение муравьёв может привести к краху экосистем – эти насекомые расселяют семена, рыхлят почву и взаимодействуют с множеством других организмов.

    Исследователи подчеркивают, что концентрации озона, с которыми сталкиваются современные муравьи, пока не опасны для людей, но всё же оказывают дополнительное негативное воздействие на биоразнообразие.

    По словам Кнадена, стоит помнить, что загрязнение воздуха несёт не только прямой вред, но и скрытые последствия для природы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые провели эксперимент, в ходе которого муравьи справились с головоломкой быстрее людей.

    В этом году исследователи обнаружили древнего муравья в янтаре из коллекции Иоганна Гете.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 07:27 • Новости дня
    Росархив открыл доступ к уникальным документам XVII века онлайн

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральное архивное агентство (Росархив) открыло доступ к 4269 оцифрованным историческим документам XVII века из фонда архива Оружейной палаты Московского Кремля, сообщили в пресс-службе агентства.

    Федеральное архивное агентство (Росархив) открыло доступ к 4269 оцифрованным историческим документам XVII века из фонда архива Оружейной палаты Московского Кремля, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. Теперь все желающие могут ознакомиться с уникальными материалами, которые ранее хранились только в архивах.

    В Росархиве пояснили, что архив Оружейной палаты включает документы дворцовых и общегосударственных приказов XVI–XVIII веков. В результате оцифровки создано около 17 тыс. электронных образов, которые позволяют подробно изучить повседневную жизнь царской семьи: от накопления предметов роскоши до истории ювелирного дела и появления уникальных произведений искусства.

    В числе документов – архивы Приказа Большого дворца, Владимирского судного приказа, Государевой и Царицыной мастерских палат, а также Приказа золотого и серебряного дела, Казенного и Конюшенного приказов, охватывающие период с 1613 по 1640 годы. Здесь отражены вопросы изготовления одежды и предметов обихода для царской семьи, информация о милостынях, церемониях, изготовлении ювелирных изделий и посуды, а также о службе мастеров-ювелиров.

    Документы Казенного приказа раскрывают детали хранения государевой казны, поступления даров иностранных монархов и закупки товаров для дворцового обихода, а Конюшенный приказ – сведения о содержании лошадей, дворцовых конюшнях, изготовлении упряжи и наградах конюшенным чинам.

    Ознакомиться с оцифрованными материалами можно в виртуальном читальном зале системы ГИС УАИД. Для просмотра электронных копий необходимо авторизоваться через портал Госуслуг и произвести оплату онлайн, однако поиск и изучение самих документов доступны без обязательной регистрации и бесплатно, уточнили в Росархиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Конгрессу США секретные документы, связанные с убийством президента Кеннеди.

    Росархив назвал точное время начала Великой Отечественной войны.

    На выставке показали документы о зверствах поляков в ходе польско-советской войны.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 07:49 • Новости дня
    Глава РАН сообщил о создании лекарства против рака без химиотерапии

    Российские ученые создали препараты для борьбы с раком без химиотерапии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые работают над большим числом прорывных разработок, среди них препараты против аутоиммунных заболеваний и лечение онкологических заболеваний без химиотерапии, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Российские ученые ведут работу над значительным числом инновационных медицинских разработок, передает РИА «Новости». Красников отметил, что среди них есть препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и методы лечения рака без использования химиотерапии.

    Красников заявил: «Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии».

    Он подчеркнул, что количество подобных прорывных лекарств и технологий в России постоянно растет. В частности, был создан российский препарат для лечения болезни Бехтерева, основанный на уникальном подходе к разработке средств против аутоиммунных заболеваний.

    По мнению главы РАН, успехи отечественной медицины позволяют продлевать жизнь людей и делать ее более активной даже в пожилом возрасте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали первую технологию биокамуфляжа для генной терапии.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил России совместно разрабатывать новые методы лечения рака.

    В России завершили разработки препарата против рака груди.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X1.5

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса
    @ Вадим Скрябин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солнечная вспышка наивысшего класса достигла максимума в 17:08 по московскому времени, набрав уровень баллов в X1.5, сообщили ученые.

    На Солнце началась вспышка уровня X с баллом X1.5, достигшая максимума в 17:08 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что событие относится к наивысшему классу солнечных вспышек, который способен влиять на космическую погоду и радиосвязь на Земле.

    Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатории, до этой вспышки на Солнце во вторник произошли две вспышки класса С, а также восемь вспышек сильного класса М. Эксперты подчеркивают, что вспышки класса X считаются самыми мощными и могут вызывать заметные геомагнитные возмущения.

    Лаборатория регулярно отслеживает подобные явления и публикует данные для информирования специалистов и широкой аудитории о рисках, связанных с солнечной активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника активная область на Солнце показала резкий рост активности за последние сутки, увеличив площадь на 50% и установив рекорд по числу мощных вспышек.

    Накануне на Солнце зафиксировали супервспышку уровня X81, ставшую четвертой вспышкой класса Х за сутки. Всего в этом году уже произошло четыре события класса Х: первые две – 18 января и 1 февраля, третья – 2 февраля с баллом X8.1, а сильнее в текущем цикле были только вспышки 3 октября и 14 мая 2024 года.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 04:13 • Новости дня
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Технологическая компания Traini из Калифорнии продает «первый в мире ошейник для общения человека с собакой в режиме реального времени» за счёт перевода речи на собачий язык.

    «Traini объединяет интеллектуальное оборудование с приложением на базе искусственного интеллекта, которое превращает каждый лай, движение и взгляд в ценную информацию», – заявляет компания на сайте, где показано, как работает устройство.

    В одном из них мужчина спрашивает приложение на своем телефоне: «Не могли бы вы принести мне пульт дистанционного управления?» Затем переводчик преобразует слова в искусственный лай, на который собака отвечает действием, о котором её просят.

    На другом изображении питомец облизывает лицо мужчины после того, как приложение перевело приказ владельца: «Поцелуй меня».

    Компания позиционирует изобретение как «первый в мире искусственный интеллект для управления поведением домашних животных, который чётко реагирует и создан для согласования технологий с благополучием домашних животных».

    Однако известный дрессировщик собак Шэрон Болт сомневается, что приложение когда-либо сможет превратиться в нечто, позволяющее людям вести полноценные беседы со своими питомцами.

    «Когда собака лает, в высоком, низком или грубоватом лае проявляются разные эмоции. Высокий лай означает большую тревогу или испуг, в то время как низкий –  уверенность. Вы можете понять, как приложение может распознавать эти разные эмоции, но я не вижу логики в том, чтобы иметь возможность общаться с ним. Вы можете научить собаку пользоваться пультом дистанционного управления. Есть определенные фразы, такие как «ужин» или «пульт», которые пёс мог бы понять. Но обычная болтовня – нет», – заявила она The Sun.

    Исследователь из Техасского университета Кенни Чжу создал, по его словам, крупнейший в мире видео- и аудиокаталог собачьих вокализаций. В работах, опубликованных в прошлом году, Чжу и его коллеги описывали потенциальные звуки и словообразовательные схемы, которые однажды могут быть преобразованы в полноценные предложения, понятные людям.

    По его словам, целью было создать переводчик, с помощью которого вы сможете свободно разговаривать со своим домашним животным.

    «Мы уже можем осуществлять мгновенную коммуникацию между человеческими языками. Возможно, в будущем мы сможем сделать то же самое с животными», –  сказал Чжу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ученые в 2008 году изобрели переводчик с собачьего языка. Ученые открыли способность собак реагировать на жесты. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.


    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 09:47 • Новости дня
    Активная область на Солнце за сутки поставила рекорд вспышек

    Активная область на Солнце за сутки увеличила площадь на 50% и дала 18 вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки активная область на Солнце показала резкий рост активности, увеличив площадь на 50% и установив новый рекорд по числу мощных вспышек.

    Активная область на Солнце за минувшие сутки увеличилась в размерах на 50% и установила новый рекорд по числу мощных вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, за сутки было зафиксировано 18 сильных вспышек по московскому времени и 19 – по всемирному. Эти показатели стали вторыми по количеству за десятилетие, уступив только рекорду, установленному 29 декабря 2024 года, когда произошло 23 события.

    Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины пятницы, 6 февраля, активный солнечный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю. В этом положении, при возникновении сильных вспышек и выбросов массы, плазменные облака могут ударить по магнитосфере Земли практически фронтально. Обычно такие явления происходят редко – около 10% всех крупных солнечных событий направлены именно к Земле.

    За прошлый 2025 год такие фронтальные удары по Земле наблюдались лишь дважды: 1 июня и 12 ноября. В текущем году уже отмечено одно подобное событие – магнитная буря 20-21 января, вызвавшая сильнейший радиационный шторм XXI века после прямого удара вспышки X1.9 18 января.

    Эксперты подчеркивают, что подобные события невозможно предсказать заранее. «Все такие события являются чёрными лебедями», – отмечается в сообщении лаборатории. Анализ графиков активности, динамики или любых изменений на Солнце не позволяет выявить приближение подобных вспышек, так как даже перед одной из крупнейших вспышек в истории никаких явных признаков не было.

    Ранее ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    Накануне на Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81. Тогда за сутки на Солнце произошла четвертая вспышка класса Х.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские рыбопромысловые суда полностью перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о местоположении, заменив британские решения.

    Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.

    На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.

    С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».

    Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на использование отечественных спутников.

    Ростех разработал специальные спутниковые трекеры для работы в Арктике.

    В России впервые использовали спутник для управления дроном.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Глава РАН Красников объяснил причины аномалий кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Катерина Туманова

    Поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS стало предметом обсуждения из-за того, что объект не подвергался воздействию солнечного ветра, в отличие от обычных комет, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    «Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы – у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность «вылизана» солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам главы РАН, именно этим объяснялись аномалии в поведении кометы – изменения скорости вращения и цвета. С научной точки зрения все эти явления объяснимы, несмотря на ажиотаж, вызванный слухами о якобы инопланетном происхождении объекта.

    Красников добавил, что подобные сенсации не имеют под собой оснований, так как учёным хорошо известны орбита и характеристики кометы, которая сейчас уходит к Юпитеру и вскоре покинет солнечную систему.

    НАСА ранее сообщило, что телескоп «Хаббл» зафиксировал комету 21 июля 2025 года на расстоянии 450 млн км от Земли. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков отверг версии о неестественном происхождении объекта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комета 3I/ATLAS 19 декабря 2025 года прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли. Яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, со временем уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение. Учёный объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России

    Научный руководитель ИКИ РАН Зеленый заявил о равной значимости Луны и Арктики

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших семи-восьми лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика, учитывая перспективу использования лунных ресурсов, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    Стратегическое лидерство России на Луне имеет такое же значение для страны, как и первенство в Арктическом регионе, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

    По его словам, в ближайшие семь-восемь лет станет ясно, что доступ к лунным ресурсам окажет решающее влияние на мировой паритет, передает ТАСС.

    Зеленый подчеркнул, что особый интерес к Луне обусловлен наличием редкоземельных металлов, таких как железо и алюминий. При этом он отметил: «Для человека Луна – это радиация, отсутствие магнитного поля, малая гравитация и громадные перепады температур. Конечно, здесь будущее за роботами». Зеленый добавил, что именно автоматизированные технологии позволят развивать лунные программы в условиях высоких рисков для человека.

    В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. В «Роскосмосе» подчеркнули, что станция станет площадкой для фундаментальных космических исследований и отработки технологий длительной беспилотной эксплуатации, с перспективой дальнейшего присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    В конце прошлого года «Роскосмос» выбрал участок для строительства будущей лунной базы. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин вручил премии в области науки молодым ученым России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.

    Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

    Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 09:11 • Новости дня
    Ростех сообщил о запуске телескопа для отслеживания космического мусора

    Ростех: Оптика «Швабе» сможет отслеживать космический мусор на 3,5 тыс. км

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая оптика, разработанная холдингом «Швабе» для телескопа Ростеха, успешно прошла испытания и позволит отслеживать объекты, в том числе космический мусор, на расстоянии до 3,5 тыс. км.

    Главное зеркало телескопа диаметром 3,12 метра и массой около 3 тонн, а также дополнительная зеркальная оптика, разработанные холдингом «Швабе» госкорпорации «Ростех», успешно прошли испытания, передает Telegram-канал Ростеха.

    Новое оборудование установили в Алтайском опытно-лазерном центре имени Титова. Тесты подтвердили способность системы отслеживать космический мусор, искусственные спутники и другие объекты на расстоянии до 3,5 тыс. км.

    В компании отметили, что подобные комплексы для контроля околоземного пространства производят всего несколько стран в мире. Прямая речь представителей Ростеха: «Передовое оборудование для космических исследований и контроля околоземного пространства создают всего несколько стран в мире. Наш холдинг «Швабе» уже является поставщиком решений для Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН. Сегодня мы успешно завершили испытания оптического комплекса для Алтайского опытно-лазерного центра имени Титова Госкорпорации «Роскосмос». Разработки такого уровня подтверждают высокий потенциал нашей оптической промышленности и способность самостоятельно обеспечить технологический суверенитет в этой сфере».

    Запуск телескопа в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Ожидается, что комплекс существенно улучшит возможности России по наблюдению за космическим пространством и обеспечению безопасности на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех выбрала производителя зеркал для крупнейшего телескопа в Евразии.

    Ростех также разработал спутниковые трекеры для использования в Арктике.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    Премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.

    Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает ТАСС.

    Как отметил помощник президента Андрей Фурсенко, Исаев был награжден «за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета». Его работа направлена на изучение механизмов защиты бактерий от вирусных инфекций.

    Лауреатом президентской премии также стал представитель Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский. Он удостоен награды за разработку мембран и методов селективного разделения и концентрирования ионов, что позволяет эффективно извлекать литий из природных вод и промышленных растворов с минимальным использованием реагентов.

    Кроме того, премии удостоились сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Их отметили за открытие и исследование обобщенных биллиардов, а также за топологическое моделирование гамильтоновых систем, что открывает новые возможности в математике и физике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о награждении российских ученых.

    В Москве открылась выставка, посвященная молодым специалистам в науке.

    Российский ученый, получивший премию президента, рассказал об особенностях развития современных детей.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

    На Земле начались магнитные бури, зафиксированы северные сияния

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне высокой солнечной активности на планете зафиксированы магнитные бури, сопровождающиеся мощными северными сияниями над Канадой и США.

    Магнитная буря началась на Земле, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сейчас ученые характеризуют её как слабую (уровень G1), однако в течение суток возможно усиление до средней или даже сильной (уровни G2-G3). Эксперты отмечают, что бури такого масштаба фиксируются впервые за несколько месяцев.

    «Причина текущих возмущений – это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», – сообщили в лаборатории. Основной спусковой механизм – прохождение края облака плазмы, выброшенного во время вспышки X8.1 на Солнце 2 февраля, которая стала крупнейшей за последние полтора года.

    В данный момент в ночной зоне западного полушария наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности, особенно над Канадой и северными регионами США. Яркое свечение вызвало повышенный интерес у жителей этих территорий. Ожидается, что через примерно 10 часов ситуация на территории России станет более понятной, когда линия раздела дня и ночи дойдет до Европейской части страны.

    Напомним, накануне ученые предупредили о приближении к Земле слабых магнитных бурь.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации