Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Проект необходим из-за сложностей с электричеством, пояснил Красников в интервью РИА «Новости».

«Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», – указал собеседник.

Ученый пояснил, что лунная ночь длится около двух земных недель, поэтому солнечные батареи не справятся с выработкой энергии. По его словам, для круглосуточной работы базы и крупных роботов самым перспективным вариантом остается ядерный источник.

Красников добавил, что академия работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Текущий утвержденный план действий охватывает период только до 2036 года.

Ранее Канада решила выделить финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый отмечал, что в ближайшие семь-восемь лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика.