Получивший премию президента ученый рассказал об особенностях развития современных детей

Ключевую роль в развитии ребенка играет не внешняя материальная среда, а специфика взаимодействия ребенка со взрослым. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ученый Александр Веракса, получивший премию президента РФ за исследование особенностей развития школьников и дошкольников.

Заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса в понедельник был удостоен премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Поводом для этого стало исследование особенностей развития познавательной сферы детей школьного и дошкольного возраста.

«Основная ценность исследования заключается в том, что мы пытались ответить на вопрос: в чем заключается особенность развития современного ребенка? Мы провели длительное исследование развития детей разных возрастов, чтобы доказательно говорить о тех факторах, которые влияют на их успешность в дальнейшей жизни», – рассказал ученый.

Результаты исследования доказывают, что ключевую роль в развитии ребенка играет не внешняя материальная среда, а специфика взаимодействия ребенка со взрослым. «Речь идет о том, в каком количестве дети получают возможность вести диалог с педагогом, высказывать свое мнение, проявлять инициативу и как это поддерживается педагогом», – пояснил собеседник.

На основе своего исследования ученый разработал методологию работы с ключевыми процессами в когнитивном развитии ребенка. «Безусловная ценность исследования – это уже внедренные в педагогическую практику технологии, основанные на отечественном культурно-историческом подходе – школы Московского университета», – пояснил Веракса.

По его словам, в исследовании, которое длилось 10 лет, приняли участие более 20 тысяч дошкольников и школьников из 12 регионов России. «Тысячи родителей приходили за получением рекомендаций о развитии детей, сотни педагогов получили информацию о том, как учитывать в работе особенности современных детей. Хочу подчеркнуть, что это не индивидуальная работа, а работа целого коллектива. Потому для всех нас очень важна столь высокая оценка. Она мотивирует и дальше делать все возможное для развития образования в нашей стране», – считает ученый.

Отметим, что полученные Вераксой результаты легли в основу программы дополнительного образования Key to Learning (на английском языке), по которой с 2012 по 2018 год прошли обучение более восьми тысяч педагогов и более 106 тысяч детей из Сингапура, Польши, Таиланда, США, Англии, Уэльса, Шотландии, ЮАР, Пуэрто-Рико, Индии, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Израиля.

Напомним, 3 февраля президент Владимир Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Ежегодная премия была учреждена в 2008 году. Лауреатов награждают за вклад в развитие российской науки, разработку образцов новой техники и технологий.