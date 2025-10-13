Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Канада объявила о планах построить лунный атомный реактор
Канадское космическое агентство выделило финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.
Канада рассчитывает создать ядерный реактор для установки на Луне, передает ТАСС.
По информации канала CBC, Канадское космическое агентство выделило компании Canadian Space Mining Corporation 1 млн канадских долларов (710 тыс. долларов США) на разработку реактора на низкообогащенном уране. Еще 500 тыс. канадских долларов (357,1 тыс. долларов США) получила компания MDA Space, ранее создавшая манипуляторы Canadarm для МКС, на разработку средств автономного управления установкой на Луне.
Ожидается, что если проект будет успешным, канадский реактор могут отправить на Луну в рамках одной из миссий программы Artemis, которой руководит НАСА при участии Канады. Ранее издание Politico сообщало, что США могут ускорить создание собственной лунной АЭС на фоне планов России и Китая. В директиве НАСА отмечается, что страна, первой построившая АЭС на Луне, сможет установить «запретную зону», ограничив возможности других государств.
В то же время, 8 мая Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о строительстве лунной электростанции для проведения фундаментальных исследований. Российская электростанция станет частью Международной научной лунной станции, запуск которой намечен на 2036 год. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее подчеркнул, что Россия намерена построить на Луне первую АЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА подтвердил планы США по доставке ядерного реактора на Луну для обеспечения энергией будущей базы.
Глава «Роскосмоса» объяснил важность использования ядерной установки для бесперебойной работы лунной базы.
Ранее «Роскосмос» впервые показал схему работы ядерного буксира «Зевс» для осуществления дальних космических миссий.