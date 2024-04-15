В «Роскосмосе» рассказали про создание ядерной установки для лунной базы

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, важным является создание компактного, надежного, долгосрочного и долговечного источника ядерной энергии на Луне. Борисов подчеркнул, что это может являться одним из серьезных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект, передает ТАСС.

Борисов пояснил, что продолжительность лунной ночи составляет около 14 земных суток, и не всегда есть возможность пополнять запасы энергии за счет Солнца.

В 2033–2035 годах Россия и Китай рассматривают возможность совместной миссии по доставке на Луну и установке на ее поверхности ядерной энергоустановки.