Минобороны: ВС России провели пуск баллистической ракеты с космодрома Плесецк

Tекст: Валерия Городецкая

Российские войска успешно выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк, поразив заданные цели на Камчатке, сообщается в канале ведомства в Max.

«На государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования», – заявили в Минобороны. Учебные боевые блоки точно поразили заданный район на полигоне Кура, расположенном на Камчатке. В министерстве подчеркнули, что все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

После завершения пуска Ракетные войска стратегического назначения успешно отработали передислокацию стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса в удаленный район. Главной целью испытаний стало подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса.

В мае российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с космодрома Плесецк.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с аналогичными пусками.

В середине августа группа из 41 государства призвала ядерные державы заранее уведомлять о стартах ракет.