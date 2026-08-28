Росатом расширил строительство АЭС в Азии и Африке

Росатом в 2025 году расширил строительство АЭС в Азии и Африке

Tекст: Елизавета Шишкова

Главным достижением российской государственной корпорации в 2025 году стало расширение взаимодействия в сфере возведения атомных электростанций большой и малой мощности в странах Азии и Африки, передает ТАСС.

«По итогам прошлого года госкорпорация «Росатом» подтвердила статус глобального технологического партнера, предложив странам-партнерам комплексные решения, в том числе выходящие за рамки энергетики», – говорится в официальном отчете.

Помимо строительства энергетических объектов в регионах от Центральной и Юго-Восточной Азии до Африки, компания успешно экспортировала неэнергетические продукты. В частности, в Белоруссии открылся центр аддитивных технологий, а в Узбекистане планируется запуск проектов с использованием радиационных технологий. Эти действия подчеркивают роль компании как поставщика многоотраслевых решений на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о планах локализации производства ядерного топлива в Индии.

Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал возведение 17 новых атомных энергоблоков на территории шести иностранных государств.

Российские атомщики договорились о создании десятков малых станций в государствах Юго-Восточной Азии.