  • Новость часаПутин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН
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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

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    17 июня 2026, 20:20 • Новости дня

    Росатом сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН

    Лихачев сообщил о планах Росатома построить десятки энергоблоков в странах АСЕАН

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская госкорпорация «Росатом» намерена возвести множество малых атомных станций, а также несколько крупных объектов мегаваттного класса в государствах Юго-Восточной Азии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отечественные атомщики договорились о масштабном сотрудничестве с зарубежными партнерами, передает ТАСС. Речь идет о создании множества реакторов малой мощности и как минимум пяти-семи крупных станций-миллионников.

    «Все определяется, конечно же, заказчиком и его потребностями в электроэнергии. Если мы возьмем даже половину из 11 стран АСЕАН, с которыми у нас заключены межправительственные соглашения и есть базовые договоренности о форматах, то это, без всякого преувеличения, – десятки малых энергоблоков и, я думаю, что не меньше пяти-семи возможных энергоблоков уже мегаваттного класса, блоков-миллионников», – пояснил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.

    В марте Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции на вьетнамской территории.

    До этого госкорпорация «Росатом» предложила этой республике проекты наземных и плавучих станций малой мощности.

    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    17 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета трубопроводного газа из РФ

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа, который предусматривает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

    В Евросоюзе в среду, 17 июня, стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. Регламент, окончательно утвержденный Советом ЕС в январе 2026 года, предполагает полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года, напоминает РИА «Новости».

    Мера вызывает острые споры внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают документ в Суде ЕС, указывая, что он является санкционным механизмом. Отдельный иск подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток – 2», требуя отменить регламент из-за невозможности коммерческого использования газопровода.

    На фоне энергокризиса политики и бизнесмены в Германии, Словакии и Венгрии призывают частично возобновить закупки российских энергоносителей из-за высокой стоимости альтернатив.

    Однако в Еврокомиссии настаивают на необходимости отказа от российского газа для укрепления энергетической безопасности и предотвращения использования поставок как «инструмента политического давления».

    В России многократно отмечали ошибочность действий Запада. В Москве подчеркивали, что отказавшиеся страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

    Напомним, в апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа. 
    МВФ сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США. Замглавы МИД Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.

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    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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    16 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару

    Терапевт Парамонов: Маска и чистые руки защитят от летней простуды

    Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Человек не может заболеть простудой из-за промокших ног, мороженого или сидения под кондиционером в помещении, однако все эти факторы могут частично снизить работу иммунной системы и затруднить ее борьбу с уже попавшим в организм вирусом, сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов.

    Простуда – общеупотребительное, народное слово, которое в действительности вовсе не является медицинским термином, рассказывает Парамонов. Чаще всего под простудой люди подразумевают проявления респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Данное заболевание имеет сезонность – осенний и весенний периоды. Но не исключено и заражение в теплое время года, например, летом. 

    «Есть устойчивый миф: достаточно промочить ноги, попасть под дождь, переохладиться под кондиционером или переесть мороженого – и можно заболеть простудой. Конечно же, нет. Эти факторы могут играть косвенную роль, но в целом простуда – это респираторная вирусная инфекция. Чтобы заболеть, как минимум нужно получить вирус», – говорит врач.

    Вирусы, продолжает он, циркулируют по своим законам. У большинства респираторных вирусов пик приходится на холодное время года. Летом могут быть пики у некоторых возбудителей кишечных инфекций, и часть из них одновременно способна вызывать респираторные симптомы. Но главный принцип простой: если нет вируса – нет простуды.

    «Причем вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов. Поэтому кажущаяся связь «я промочил ноги, посидел под кондиционером, а на следующий день заболел» часто притянута. Скорее всего, вирус уже несколько дней был в организме. Это называется инкубационный период: вирус есть, а симптомов еще нет», – объясняет Парамонов.

    По его словам, переохлаждение скорее выступает не причиной, а пусковым фактором. Вирус уже находится в организме и готов проявиться, однако для этого ему не хватает последнего фактора.

    «Нельзя съесть много мороженого и заболеть простудой. У людей с хроническим воспалением миндалин после холодного миндалины могут болеть сильнее, но не более того. Настоящую стрептококковую ангину мороженое вызвать не может. Поэтому профилактика летом в целом должна быть такая же, как и зимой. Мойте руки перед едой. А если вы общаетесь с человеком, у которого есть симптомы простуды, хорошо бы, чтобы маска была и на нем, и на вас», – делится терапевт.

    На ваш взгляд
    Какой продолжительности отпуск вы обычно берете летом?








    Результаты

    По словам специалиста, утверждение о том, что кондиционер распространяет вирусы по помещению, верно лишь отчасти. Это возможно только в том случае, если источник инфекции уже присутствует в помещении и вирус попадает в систему кондиционирования. Если же в квартире нет заболевших, вирусу просто неоткуда взяться в самом устройстве.

    Проветривание через открытое окно может несколько снижать концентрацию вирусных частиц в воздухе, однако не гарантирует защиту от заражения для людей, находящихся в одном помещении с больным.

    При этом эффективная приточно-вытяжная вентиляция действительно способна уменьшить риск передачи инфекции, поскольку обеспечивает постоянный воздухообмен. Однако, как отмечает врач, такие системы в России пока встречаются нечасто и в основном устанавливаются в бизнес-центрах, гостиницах и современных медицинских учреждениях.

    «Если вы попали под дождь, теоретически на один-два дня может быть локальное снижение иммунной защиты. Возможно, в такой ситуации легче подхватить вирус, если на вас кто-то чихнул. Но не более того», – заключил Парамонов.

    Ранее детский аллерголог-иммунолог Ксения Могирева рассказала, что ОРВИ и аллергия у детей могут проявляться одинаковыми симптомами. Она объяснила, как различить эти два заболевания, и дала рекомендации по лечению.

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    17 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Росавиация: В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный центр Единой системы организации воздушного движения по представлению Минобороны ограничил полеты малой авиации.

    Мера затрагивает ряд регионов Центральной России и касается легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 километра, сообщается в канале Росавиации в Max.

    «По представлению Минобороны, Главный центр единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», – говорится в сообщении ведомства.

    Временный режим начнет действовать с 20 июня 2026 года. Ограничения сохранятся до особого уведомления.

    Ранее Министерство обороны России направило представление о введении особого режима полетов в Московской воздушной зоне.

    Ассоциация владельцев воздушных судов анонсировала полный запрет на перемещение легких самолетов на высотах до 5100 метров.

    Несколькими днями ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Сочи, Саратова и Краснодара.

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    17 июня 2026, 04:31 • Новости дня
    Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки

    Эксперт Шилина: Мошенники используют манипулятивные фразы

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники используют манипулятивные фразы, чтобы отключить критическое мышление жертвы, давя на эмоции и создавая ощущение срочности, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    По ее словам, аферисты могут говорить о заканчивающемся договоре на обслуживание номера, случайном переводе денег на карту или подозрительном входе в личный кабинет.

    «Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу». «Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам». «В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру», – рассказала Шилина РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что знание этих слов-маркеров помогает вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с распространенными уловками можно на портале проекта.

    Специалисты отслеживают новые методы злоумышленников и собирают конкретные фразы, чтобы помочь гражданам не запутаться в потоке информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры. Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками. В МВД раскрыли выдающие телефонных мошенников секретные фразы.


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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    16 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией

    Канцлер ФРГ Мерц заявил о готовности Европы к мирным переговорам

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине совместно с США.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7, он подчеркнул необходимость дипломатических усилий.

    «Мы готовы к мирным переговорам», – заявил политик в ходе трансляции телеканала Phoenix. По его словам, европейские государства и Америка должны обязательно присутствовать за столом переговоров наряду с Москвой и Киевом. Мерц отметил, что этот вопрос не вызывал разногласий среди участников саммита.

    Несмотря на заявления о дипломатии, глава немецкого правительства подтвердил намерение Европы продолжать наращивать поддержку украинской стороны. Ранее в МИД России отмечали, что европейские страны не могут участвовать в переговорном процессе из-за их откровенно враждебной позиции по отношению к Москве.

    Лидеры Великобритании, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу.

    Главным условием для старта мирного диалога Мерц назвал полную остановку боевых действий.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине.

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    17 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО уничтожены десять дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек. Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов во вторник.


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    16 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    В ОАК истребитель-невидимку Cу-57 назвали фаворитом у зарубежных заказчиков

    Истребитель-невидимка Су-57 показал эффективность в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Многофункциональный боевой самолет пятого поколения Cу-57 зарекомендовал себя в ходе спецоперации, что спровоцировало высокий интерес иностранных покупателей к экспортной версии машины, Алжир стал первым иностранным покупателем российского истребителя Су-57Э, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе Ростеха) Вадим Бадеха.

    Первой страной, официально подтвердившей покупку экспортного варианта Су-57Э, стал Алжир. Алжирские летчики уже проходят обучение пилотированию новейшего российского истребителя. Кроме того, Россия направила Индии предложение о поставках и возможной локализации производства самолета на территории республики, рассказал он ТАСС.

    В феврале 2026 года Воздушно-космические силы России приняли партию истребителей Су-57 с обновленным комплексом вооружения, добавил Бадеха, уверенно назвав этот самолет лучшим в своем классе.

    «Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», – заявлял ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Занимавший пост министра обороны в 2022 году Сергей Шойгу отмечал блестящие результаты применения машины в ходе спецоперации. Успешные демонстрации машины на авиасалонах в Китае в 2024 году и Индии в 2025 году подтвердили высокий экспортный потенциал самолета.

    Технические характеристики самолета не раскрываются, но экспортный вариант одноместного двухдвигательного самолета Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т и способен нести 7,5 т боевой нагрузки, может подниматься на 18 800 м, разгоняться до 2 Махов (двух скоростей звука), боевой радиус 1 250 км.

    При создании самолета использовались технологий малозаметности. Истребитель имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), по его  фюзеляжу распределены дополнительные антенны. Су-57 умеет «видеть» вокруг себя на все на сотни километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОАК в начале июня заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57. Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире и рассказал о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57. Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области

    Командование ВСУ создает в Черниговской области поток дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как своими решениями командование ВСУ создает потоки дезертиров.

    «В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150 отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продолжают стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, также бои идут в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях в Сумском районе, где штурмовики продвинулись на 19 участках до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурм-группы продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В ходе зачистки лесных массивов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяты в плен трое военнослужащих 119 обр ТерО», – поделились бойцы.

    На Харьковском направлении в лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров, причем стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района.

    «В лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде», – рассказали «Северяне».

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. На двух участках бойцы продвинулись на расстояние до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», –  указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» уничтожила свыше 70 БПЛА ВСУ за июнь в Харьковской области. Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых. Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск.

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    16 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Комбат «Задон» назвал ключевую прореху в обороне ВСУ в Константиновке

    Комбат «Задон» назвал теплицы прорехой в обороне ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Задон» рассказал, как российские бойцы нащупали самое слабое место в обороне ВСУ в Константиновке и применили маневр, чтобы сломить врага.

    Задачей российского батальона было – войти в город, сломить противника и занять позиции.

    «Мы применили маневр по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали самую слабую сторону у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицы, с теплиц все и началось. Зачистили, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Мы перехватили инициативу и за счет агрессии пошли дальше», – приводит рассказ комбата «Задона» Max-канал Минобороны.

    Он добавил, что противник рассаживался на ключевых перекрестках, наблюдал и старался максимально избегать контактов с российскими бойцами. ВСУ передавали информацию на свои ключевые точки, после чего в место дислокации ВС России прилетал FPV-дрон ВСУ.

    По словам «Задона», оборона противника организована так: минирование и большое число FPV-дронов. Бойцы ВС России выбирали время, часовые интервалы, двигались. Агрессия и напор в момент, когда ВСУ начинали сдавать, – стало залогом успеха российских военнослужащих.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА, днем ранее, 15 июня подразделения Южной группировки очистили от неприятеля более 100 зданий в Константиновке, а 16 июня штурмовики ВС России за сутки освободили 120 зданий в поселении.

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