Макрон объявил о новом этапе давления на Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

После телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил об ужесточении давления на Россию, передает РИА «Новости».

Макрон отметил: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня».

Президент Франции подчеркнул, что Париж и далее будет поддерживать украинскую сторону. Также Макрон приветствовал введение нового пакета санкций против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае нападения. Макрон признал, что Франция исчерпала свои возможности по поставкам оружия на Украину.

Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» после его поведения в Албании.