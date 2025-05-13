  • Новость часаРоссия заявила о нелегитимности решения Совета ИКАО по MH17
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    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня

    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (48)
    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (32)
    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не способна выступать беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».

    По его словам, европейский подход, напротив, является провоенным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.

    Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    Коментарии (19)
    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 470 военнослужащих, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Атинского, Рыжевки, Павловки и Бессаловки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Нечволодовки, Купянска Харьковской области, Кировска, Редкодуба и Ямполя ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Серебрянкой, Константиновкой, Плещеевкой, Ильиновкой, Иванопольем, Зарем и Часовым Яром ДНР.

    При этом противник потерял более 290 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Воскресенки, Алексеевки, Богатыря, Комара и Вольного Поля ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степового, Лукьяновского Запорожской области, Понятовки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    Уничтожены более 50 военнослужащих и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    13 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные Совбезом, на него не распространяются.

    По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

    Коментарии (31)
    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    19 комментариев

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

    Коментарии (11)
    13 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона

    Брижит Бардо заявила о разочаровании французов политикой Эммануэля Макрона

    Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона
    @ imago stock&people/SKATA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарная французская актриса Брижит Бардо выразила разочарование президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В первом за последние десять лет телеинтервью Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона на посту президента, передает РИА «Новости». Последний раз актриса встречалась с президентом в 2018 году, после чего больше с ним не общалась – по словам Бардо, ей «нечего ему сказать».

    На вопрос журналиста, испытывает ли она разочарование, Бардо ответила утвердительно и подчеркнула: «Это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован».

    Два года назад она направила Макрону открытое письмо, в котором назвала его «злым существом» и заявила, что если он не полезен, значит, вреден.

    Актриса добавила, что Франция сейчас находится не в лучшем состоянии.

    Она также раскритиковала Макрона за невыполненное обещание запретить потребление конины и охоту с гончими собаками во Франции. Бардо выразила поддержку Жерару Депардье, которого судят по обвинениям в домогательствах, и заявила, что не смотрит современные фильмы, потому что они «не заставляют мечтать».

    Отметим, что президент Франции выступит с обращением к народу во вторник, 13 мая.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о признаках подготовки к военному конфликту и недостатке мирных инициатив со стороны Эммануэля Макрона.

    Накануне Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона.

    Коментарии (5)
    13 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции, надеется повысить свой политический рейтинг и получить шанс на место в органах власти Евросоюза, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский завил, что встретится в Стамбуле только с Путиным, и ни с кем иным.

    «Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.

    «При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.

    Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.

    Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.

    В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева от ряда территорий, статус Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Черном морю и Днепру остаются основными проблемами, которые обсуждаются на переговорах, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart News заявил, что основные темы переговоров по урегулированию ситуации на Украине связаны с отказом киевских властей от территорий, вопросом о Запорожской атомной электростанции и обеспечением доступа Украины к Днепру и Черному морю, передает ТАСС.

    Уиткофф добавил, что стороны продвинулись в сужении круга обсуждаемых проблем, и спор касается пяти регионов. По словам чиновника, Россия контролирует два из этих регионов, а киевские власти – три других.

    Спецпосланник президента США отметил, что различие между линией фронта, расположением войск и административными границами осложняет переговоры. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами.

    Уиткофф также заявил о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что без его подписи мирное соглашение невозможно, так как он является лидером Российской Федерации.

    Уиткофф заявил, что общался с обеими сторонами конфликта, включая Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рустема Умерова, а также советников по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины по вопросу прекращения огня и поиска мира на Украине.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи российских и украинских представителей 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в переговорах в Стамбуле.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ Киева от ультимативных требований важным условием для успеха будущих переговоров.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (11)
    13 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tencent: МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские дипломаты резко ответили на критику Киевом участия китайской армии в московском параде, назвав обвинения Украины издевательством над историческими фактами, пишет портал Tencent.

    Как пишет Tencent, МИД Китая жестко отреагировал на заявление Киева по поводу участия китайской армии в параде Победы в Москве, передает Ura.Ru. Представитель внешнеполитического ведомства назвал украинские высказывания издевательством над исторической правдой и подчеркнул, что подобные заявления недопустимы.

    По словам дипломата, присутствие китайских военных на московском параде символизирует уважение к памяти жертв Второй мировой войны, а также подтверждает совместный вклад СССР и Китая в борьбе с фашизмом.

    В Пекине особо отметили, что сотрудничество между Китаем и Россией строится на исторической поддержке и общих идеалах, связывающих обе страны.

    Ранее МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве. Представителям этих государств был объявлен официальный демарш.

    Напомним, 8 мая в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву. Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

    Коментарии (2)
    13 мая 2025, 18:29 • Новости дня
    Эксперт: За три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию

    Политолог Скачко: Люди на Украине видят, как окружение Зеленского наживается на войне

    Эксперт: За три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Граждане Украины за три года прошли путь от вспышки патриотизма до нежелания воевать, а граждане России, наоборот, все лучше понимают причины СВО. Поэтому у нас растет число добровольцев, а на Украине провалились такие явления, как «земобилизация» и «бусификация». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в России.

    «В России растет чисто добровольцев, а на Украине провалились даже такие явления, как «земобилизация» и «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации, материальное обеспечение и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли абсолютная недееспособность, жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

    Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

    «Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

    В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что стоимость получения освобождения от мобилизации в Киеве оценивается в 5 тыс. долларов по установленной для всех ТЦК таксе. Сами же украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    При этом в украинском Генштабе заявили, что сотрудники ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Они пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    13 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли резервы у Беловод, Локни и Водолаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

    Подразделения ВСУ несут серьезные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, бойцы группировки «Север» продолжают наступательные действия по формированию полосы безопасности на севере Сумского района.

    Активные бои ведутся сразу в нескольких селах. Противник теряет значительное число личного состава и техники, однако продолжает отправлять резервы, пытаясь удержать позиции. В начале мая российские военнослужащие уничтожили очередное подразделение Чопского пограничного отряда, действовавшего совместно с 5-м погранотрядом ВСУ.

    Новые украинские подразделения регулярно пытаются контратаковать, но при первых значительных потерях отходят к обороне. Кроме того, в районе Бессаловки была обнаружена и уничтожена большая часть группы солдат ВСУ, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на сумском направлении, но были отбиты. Артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе. Ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.

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    13 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах

    Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах во время съемок картины три года назад и приговорен к 18 месяцам условного срока.

    Суд Парижа признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV. «Жерар Депардье признан виновным», – сообщило издание со ссылкой на заявление судьи.

    Актер был приговорен к 18 месяцам условного срока, сообщает РИА «Новости».

    Обвинение в марте этого года требовало для Депардье именно такое наказание, а также штраф в 20 тыс. евро. В данный момент продолжается зачитывание приговора.

    Инцидент, в котором обвиняют известного артиста, произошел на съемочной площадке три года назад. Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании против Жерара Депардье.

    1 апреля сообщалось, что актер Жерар Депардье, привлеченный к суду во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах, якобы планирует переезд в Россию и уже начал изучать русский.

    2 мая организаторы концерта Депардье в немецком городе Путбусе решили отменить выступление артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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