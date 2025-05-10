Макрон назвал размещение западных войск на Украине бессмысленным

Макрон заявил о бессмысленности введения западного контингента на Украину

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что развертывание значительного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла, передает РИА «Новости».

По его словам, речь не идет о массовом эффекте или отправке тысяч, десятков тысяч или сотен тысяч европейских и западных военных в этот регион.

«Это было бы бессмысленно... Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах», – отметил Макрон.

При этом он отметил важность присутствия западных военных для демонстрации солидарности с Украиной, но не для ведения масштабных военных операций.

В марте Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что западные военные на Украине будут рассматриваться Россией как законные цели.