Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Макрон назвал размещение западных войск на Украине бессмысленным
Макрон заявил о бессмысленности введения западного контингента на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что развертывание значительного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла, передает РИА «Новости».
По его словам, речь не идет о массовом эффекте или отправке тысяч, десятков тысяч или сотен тысяч европейских и западных военных в этот регион.
«Это было бы бессмысленно... Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах», – отметил Макрон.
При этом он отметил важность присутствия западных военных для демонстрации солидарности с Украиной, но не для ведения масштабных военных операций.
В марте Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что западные военные на Украине будут рассматриваться Россией как законные цели.