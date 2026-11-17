17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Часть Киева перевели на резервное отопление после ударов по мостам
Киевская городская администрация сообщила о переводе жителей нескольких районов украинской столицы на резервное теплоснабжение из-за повреждения тепломагистралей на Северном и Южном мостах.
В результате ночной атаки получили повреждения тепловые магистрали, проложенные по Северному и Южному мостам через Днепр. В связи с этим предприятие «Киевтеплоэнерго» начало переключать потребителей в Дарницком, Оболонском и Подольском районах на другие источники, сообщает Киевская городская администрация в Telegram.
В микрорайонах Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки подачу теплоносителя к зданиям постепенно восстанавливают за счет резервного теплоснабжения. На время проведения ремонтных работ потребители останутся без горячей воды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о попаданиях по Северному и Южному мостам.
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