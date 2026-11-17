17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Венгрия остановила движение поездов на Украину из-за падения дрона
Мадьяр: Венгрия остановила движение поездов на Украину из-за падения дрона
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о прекращении железнодорожного сообщения с Украиной до среды из-за падения беспилотника в Закарпатской области.
Беспилотный летательный аппарат упал на западе Украины недалеко от железнодорожной станции Мукачево. В связи с инцидентом Будапешт принял решение о временном прекращении движения поездов через границу, передает РИА «Новости».
«На сегодня и завтра мы останавливаем железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной», – написал Мадьяр в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мадьяр заявил об отказе Будапешта оказывать военную помощь Киеву.
В сентябре он категорически отверг возможность создания в Венгрии хранилищ для украинских нефтепродуктов.
Летом Будапешт отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз.