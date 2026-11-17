Tекст: Валерия Городецкая

Проект не вводит новых составов, а увеличивает нижние и верхние пределы уже действующих штрафов за нарушения общественного порядка и безопасности, передает РИА «Новости». Пояснительная записка отмечает, что санкции по большинству статей не увеличивались с 2012 года и не отвечают современной экономической ситуации.

В случае принятия закона штраф за мелкое хулиганство для граждан вырастет с 500–1000 до 1000–2000 рублей. Штраф за дискредитацию ВС России для граждан увеличится с 30–50 тыс. до 35–50 тыс. рублей, для должностных лиц – со 100–200 тыс. до 200–370 тыс. рублей, для юридических лиц – с 300–500 тыс. до 600 тыс. – 1 млн рублей.

Кроме того, предлагается повысить штрафы за производство и распространение экстремистских материалов, нарушение порядка организации митингов, распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах. Также вырастут штрафы за нарушение правил продажи алкоголя, правил пожарной безопасности в лесах и курение в запрещенных местах, нарушения в области гражданской обороны, проживание без паспорта, выпуск автомобилей с превышением выбросов и уровня шума.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после опубликования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что мера ответственности меняется по 29 статьям КоАП, а также вводятся новые составы за повторные правонарушения для повышения общественной безопасности и защиты детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах рассмотреть законопроект об усилении административной ответственности по 29 статьям.

На прошлой неделе комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об увеличении штрафов за хулиганство и дискредитацию Вооруженных сил.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.