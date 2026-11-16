«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
В Госдуме решили рассмотреть усиление ответственности за дискредитацию армии
Володин анонсировал проект об усилении ответственности за дискредитацию армии
Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект об усилении административной ответственности по 29 статьям, включая дискредитацию Вооруженных сил России, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«На этой неделе планируем приступить к рассмотрению законопроекта, направленного на защиту здоровья и повышение общественной безопасности граждан… Предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых: производство и массовое распространение экстремистских материалов и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны», – написал Володин в Мax.
Также предлагается усилить наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним, потребление алкоголя или наркотиков в общественных местах, курение в запрещенных местах и мелкое хулиганство.
Володин отметил, что размеры штрафов не всегда удерживают от нарушений, а некоторые не пересматривались более 10 лет.
Ранее комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении штрафов в первом чтении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за хулиганство, дискредитацию ВС России и ряд других правонарушений.
В августе Володин призвал российские субъекты изучить практику введения ограничений на розничную продажу вейпов.
В июле он заявил о планах Госдумы увеличить более чем в два раза количество административных правонарушений, за которые иностранных граждан будут выдворять из России.