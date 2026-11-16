Житель Донецка погиб при атаке дрона ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на транспортное средство в Петровском районе погиб мужчина 2004 года рождения. Также пострадала женщина», – указал Кулемзин в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Кулемзин сообщал о шести пострадавших мирных жителях при ночном ударе украинских беспилотников по Петровскому району города.

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщал о гибели водителя легкового автомобиля при атаке украинского беспилотника.

В прошлом месяце женщина погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника.