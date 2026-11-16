«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Житель Донецка погиб при атаке дрона ВСУ
В результате ночной атаки украинского беспилотника на западе Донецка погиб мужчина и пострадала женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на транспортное средство в Петровском районе погиб мужчина 2004 года рождения. Также пострадала женщина», – указал Кулемзин в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Кулемзин сообщал о шести пострадавших мирных жителях при ночном ударе украинских беспилотников по Петровскому району города.
Мэр Энергодара Максим Пухов сообщал о гибели водителя легкового автомобиля при атаке украинского беспилотника.
В прошлом месяце женщина погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника.