Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Гималайский медведь зашел в приморское село и сломал забор
Гималайский медведь зашел в село в Приморье и сломал забор
В селе Чугуевка Приморского края гималайский медведь сломал забор на окраине, сообщил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Медведь прошел через населенный пункт «транзитом», сейчас на месте работает охотнадзор. Специалисты отслеживают направление движения хищника, пояснил Арамилев РИА «Новости».
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Чугуевке заметили следы амурского тигра. Однако Арамилев опроверг эти данные, пояснив, что местные жители приняли следы трех-четырехлетнего гималайского медведя за тигриные и ошибочно приписали ему сломанный забор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медведь подошел к аэропорту Николаевска-на-Амуре.
На прошлой неделе амурский тигр утащил собаку из села в Хабаровском крае.
В начале месяца в Томской области медведь забрался в дом, съел продукты и уснул на диване.