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Экспертиза признала вменяемым серийного убийцу иволгинского потрошителя
Иволгинского потрошителя признали вменяемым по делу об убийстве женщины
Серийный убийца Кегашбек Орунбаев, известный как иволгинский потрошитель, признан вменяемым по результатам психиатрической экспертизы в рамках расследования дела об убийстве в Красноярском крае.
Обвиняемый в изнасиловании и убийстве жительницы Канска в 1997 году прошел психиатрическую экспертизу на этапе следствия и был признан вменяемым, передает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, летом 1997 года Орунбаев отбывал наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки Нижнеингашского района. Оказавшись в Канске, он напал на 35-летнюю женщину, изнасиловал и убил ее. На тот момент преступление осталось нераскрытым.
Мужчину этапировали в Красноярский край после признания в совершении этого убийства, которое стало четвертым эпизодом, в котором он сознался. Всего следователи подозревают его в причастности к гибели девяти человек в разных регионах Сибири.
В 2013 году Верховный суд Бурятии приговорил преступника к пожизненному лишению свободы, наказание он отбывает в колонии «Черный дельфин». Свое прозвище маньяк получил из-за серии жестоких преступлений, совершенных в Иволгинском районе Бурятии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судебные приставы начали взыскивать более 961 тыс. рублей морального вреда с Кегашбека Орунбаева.
Также прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по делу иволгинского потрошителя об убийстве жительницы Канска.
Следственный комитет сообщил об этапировании Орунбаева в Красноярский край после признания в девятом убийстве.