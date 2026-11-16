Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Экс-генерал Попов обжаловал приговор в Верховном суде
Верховный суд получил жалобу на приговор экс-генералу Попову
В Верховный суд России поступила жалоба на приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил Ивану Попову, осужденному на пять лет колонии по делу о мошенничестве.
В материалах суда отмечается, что жалоба на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда в отношении Ивана Попова поступила 10 ноября, передает РИА «Новости».
Дата рассмотрения обращения в настоящий момент не назначена.
По данным следствия, в 2023 году Попов участвовал в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката, который военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для гуманитарной помощи.
В апреле 2025 года суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил звания генерал-майора и назначил штраф.
Второй фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину в сбыте похищенного металла и получил четыре года колонии. Попов вину отрицал. Ранее апелляционные инстанции оставили его приговор без изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне кассационная инстанция в Новосибирске отказалась отменять обвинительный вердикт Ивану Попову. В мае 2025 года адвокат Буйновский сообщил об обжаловании приговора за хищение более 1,7 тыс. тонн металлопроката. В апреле 2025 года СК России заявил о признании бывшего командующего виновным.