Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Защита генерала Попова обжаловала приговор
Защита генерала Попова обжаловала приговор по делу о хищениях
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный на пять лет колонии за хищение более 1,7 тыс. тонн металлопроката, обжаловал приговор, сообщил адвокат Сергей Буйновский.
Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала апелляцию на приговор, передает РИА «Новости».
Как уточнил адвокат Сергей Буйновский, защита намерена добиваться оправдания Попова.
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов признан виновным по делу о хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения. Генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 800 тыс. рублей и лишили воинского звания.
Ранее Попов просил суд приостановить производство по делу из-за одобрения его контракта Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Адвокат объяснил, почему Попова не отправили на СВО.