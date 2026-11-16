Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми
UKMTO: К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми
Лодка с вооруженными людьми приблизилась к танкеру у берегов Йемена, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение в 430 морских милях к востоку от Сокотры Йемена. Появились сообщения о том, что к танкеру приближалась... лодка-ялик», – передает РИА «Новости» сообщение управления.
На борту ялика заметили четырех вооруженных людей с лестницей.
Других подробностей инцидента ведомство пока не приводит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце управление морских торговых операций Британии сообщало об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.
Танкер из Ормузского пролива получил повреждения левого борта от попадания неизвестного снаряда.
К югу от города Моха в Йемене танкер подвергся обстрелу.