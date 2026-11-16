«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
При атаке дронов на Кубани пострадали шесть человек
В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края пострадали шесть человек, включая ребенка, сообщил глава района Алексей Чеверев.
Атака украинских беспилотников на Северский район продолжалась более пяти часов, сообщил Чеверев в своем канале в Max.
В станице Северской повреждены жилые дома. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Все они доставлены в больницу.
Кроме того, в поселке Ильском загорелось одно из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал о трех пострадавших в результате атаки дронов в ночь на понедельник.
В сентябре Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли люди.
В августе при атаке дрона на Ильский нефтеперерабатывающий завод пострадали шесть человек.