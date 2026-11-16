При атаке дронов на Кубани пострадали шесть человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Атака украинских беспилотников на Северский район продолжалась более пяти часов, сообщил Чеверев в своем канале в Max.

В станице Северской повреждены жилые дома. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Все они доставлены в больницу.

Кроме того, в поселке Ильском загорелось одно из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал о трех пострадавших в результате атаки дронов в ночь на понедельник.

В сентябре Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли люди.

В августе при атаке дрона на Ильский нефтеперерабатывающий завод пострадали шесть человек.