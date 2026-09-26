При атаке дронов на Северский район Краснодарского края погибли люди

Tекст: Катерина Туманова

«Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Это невосполнимая утрата. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу», – написал он.

Кондратьев уточнил, что поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших.

Он сообщил, что в ходе атаки обломки беспилотника повредили жилое здание.

«Зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службы», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки БПЛА упали на территории частных домов в Краснодарском крае, а несколько дней спустя обломки дрона вызвали пожар на предприятии Кубани.

Фрагменты дронов также повредили школьный спортзал и жилые дома в Краснодарском крае.