Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
При атаке дронов на Северский район Краснодарского края погибли люди
Северский район подвергся атаке БПЛА, есть погибшие, сообщил в Max-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Это невосполнимая утрата. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу», – написал он.
Кондратьев уточнил, что поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших.
Он сообщил, что в ходе атаки обломки беспилотника повредили жилое здание.
«Зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службы», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки БПЛА упали на территории частных домов в Краснодарском крае, а несколько дней спустя обломки дрона вызвали пожар на предприятии Кубани.
Фрагменты дронов также повредили школьный спортзал и жилые дома в Краснодарском крае.