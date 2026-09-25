Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Украинские дроны нанесли удар по кафе в Энергодаре
Мэр Пухов: Украинские дроны нанесли удар по кафе в Энергодаре
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками гражданские объекты в Энергодаре, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.
Украинские войска с помощью дронов обстреляли заведение общественного питания в Запорожской области, обошлось без жертв среди мирного населения, сообщил Пухов, передает ТАСС.
«В обед враг нанес удар БПЛА по действующему кафе «Вай Нот» на ул. Набережной. Информация о пострадавших не поступала», – сообщил руководитель городской администрации.
Позже два аппарата ударили по территории недействующей школы номер три. Один дрон повредил припаркованный автомобиль, второй вызвал возгорание неустановленной машины.
Пухов напомнил, что 4 сентября украинские военные уже атаковали мирный объект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне два украинских беспилотника повредили здание кафе на набережной Энергодара.
В середине сентября двое медицинских работников получили ранения из-за удара дрона по машине скорой помощи.
Несколькими днями ранее украинские войска дважды обстреляли городские торговые ряды на улице Казацкой.