Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
В ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека
В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадали два человека.
Массовая авария произошла в районе дома 24 на Ленинградском проспекте, передает РИА «Новости». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт происшествия.
«По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома 24 произошло ДТП с участием шести транспортных средств», – сообщили в ведомстве.
Согласно предварительной информации, в результате столкновения травмы получили два человека.
В начале сентября на Московской кольцевой автодороге столкнулись шесть автомобилей.
Несколькими днями ранее в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.
В апреле на Ленинском проспекте столицы из-за несоблюдения дистанции произошло массовое ДТП с восемью транспортными средствами.