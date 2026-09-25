В ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека

В Москве дали пожизненный срок учителю танцев и английского за педофилию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мосгорсуд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

Следствие установило, что с 2014 по 2025 год уроженец Краснодарского края совершал насилие над несовершеннолетними. Злоумышленник пользовался доверительными отношениями с детьми, некоторые из которых посещали его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

Мужчина признан виновным в насильственных и развратных действиях сексуального характера, а также в использовании детей для создания порнографии. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу и допросили множество свидетелей, что позволило полностью изобличить подсудимого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты признали вменяемой обвиняемую в совращении малолетних учеников преподавательницу английского языка из Петербурга.

Савеловский райсуд Москвы приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за насилие над ребенком.

Столичные следователи задержали местного жителя за серийное распространение детской порнографии.