На участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия» подали более 74 тыс. заявок

Tекст: Елизавета Шишкова

География охватила все регионы страны, а большинство участников – молодежь от 14 до 35 лет. Уделено внимание отдельным детским и возрастным номинациям, расширяющим состав конкурсантов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадия Гурьянова, проект демонстрирует рост вовлеченности и формирует уникальное сообщество, способствующее развитию регионов. В этом году поступило 14 673 заявки на номинацию «Моя педагогическая инициатива», а 10 411 человек объединила специальная номинация к 80-летию Победы.

Ожидается, что до 26 мая пройдет заочная экспертиза проектов. Каждый из 74 тысяч проектов оценят минимум три эксперта, при спорных моментах будет назначено дополнительное рассмотрение. Итоговый список финалистов, состоящий из 300 человек, примет участие в очной защите инициатив перед федеральным экспертным сообществом.

В новом сезоне предусмотрены дополнительные возможности – расширенная программа наставничества, образовательные модули, а также гранты до 1,5 млн рублей для авторов лучших инициатив. Постконкурсное сопровождение поможет масштабировать проекты и наладить межрегиональные связи. Награждение победителей пройдет во время Петербургского международного экономического форума.

Организаторы подчеркивают, что конкурс укрепляет патриотизм и помогает сохранять исторические и культурные ценности страны.