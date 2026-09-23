Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Адвокат Джигана опроверг слухи об угрозах артиста своим детям
Адвокат рэпера Дениса Устименко, известного как Джиган, категорически опроверг слухи, что артист угрожал собственным детям.
Сообщения о неадекватном поведении музыканта являются ложью и провокацией, передает РИА «Новости». «Это ложь и провокация. Утверждения, что он якобы кому-то угрожал и тем более представляет опасность для детей, не соответствуют действительности», – заявил адвокат Сергей Жорин.
По словам юриста, распространяемая в интернете информация о стрельбе, устроенной артистом, не соответствует действительности. Жорин подчеркнул, что фотографии, появившиеся в публичном доступе, были сделаны во время съемок музыкального клипа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже артиста.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в данной ситуации.
Сам музыкант на фоне слухов опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.