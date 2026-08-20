Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
УБН подключилось к расследованию смерти актрисы Панеттьери
К выяснению обстоятельств внезапной остановки сердца звезды сериала «Герои» Хайден Панеттьери подключилось американское Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA).
Расследованием трагического инцидента занимается полиция города Гринвилл в Северной Каролине, а также к нему подключились УБН, передает ТАСС со ссылкой на ABC News.
Ранее профильные издания писали об остановке сердца у артистки. По данным прессы, друг девушки позвонил в службу спасения и рассказал о потере ею сознания. Изначально полицейские не выявили признаков насильственной смерти и подозрительных обстоятельств.
За свою карьеру Панеттьери сыграла в десятках картин, среди которых серия слэшеров Scream, а также триллер Sleepwalker 2026 года. Наибольшую известность ей принесли роли в телевизионных проектах Heroes и Nashville.
Несколько лет знаменитость состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь, однако позже союз распался на фоне сообщений о психологических проблемах девушки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Панеттьери обнаружили без сознания в собственном доме.
Бывший возлюбленный артистки Владимир Кличко опубликовал слова соболезнования в социальных сетях.