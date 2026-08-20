УБН подключилось к расследованию смерти актрисы Панеттьери

Tекст: Алексей Дегтярёв

Расследованием трагического инцидента занимается полиция города Гринвилл в Северной Каролине, а также к нему подключились УБН, передает ТАСС со ссылкой на ABC News.

Ранее профильные издания писали об остановке сердца у артистки. По данным прессы, друг девушки позвонил в службу спасения и рассказал о потере ею сознания. Изначально полицейские не выявили признаков насильственной смерти и подозрительных обстоятельств.

За свою карьеру Панеттьери сыграла в десятках картин, среди которых серия слэшеров Scream, а также триллер Sleepwalker 2026 года. Наибольшую известность ей принесли роли в телевизионных проектах Heroes и Nashville.

Несколько лет знаменитость состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь, однако позже союз распался на фоне сообщений о психологических проблемах девушки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Панеттьери обнаружили без сознания в собственном доме.

Бывший возлюбленный артистки Владимир Кличко опубликовал слова соболезнования в социальных сетях.